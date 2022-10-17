В Керчи эвакуировали соцучреждения из-за сообщений о минировании

Крым

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Утром 17 октября в Керчи эвакуировали детские сады, школы и колледжи

В Керчи утром 17 октября после сообщений о минировании эвакуировали все школы, детские сады, колледжи и суды, сообщил ТАСС со ссылкой на главу города Святослава Брусакова. По словам главы, эвакуацию проводят согласно регламентам. 

Учреждения Крыма и Севастополя часто получают ложные сообщения о минировании зданий, но ни разу информация не подтвердилась.

Ранее Юга.ру писали, что после теракта на Крымском мосту в Темрюкском районе ввели желтый уровень террористической опасности.  Это второй из трех принятых в России по степени интенсивности необходимых мер. 

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