Адыгея получит более 64 млн рублей на поддержку семей с детьми

Адыгея

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  • © Фото jcomp, ru.freepik.com
    © Фото jcomp, ru.freepik.com

Адыгее дополнительно выделили 64 млн рублей из резервного фонда Правительства РФ на поддержку семей с детьми

Правительство РФ утвердило распределение между регионами дополнительных федеральных средств для софинансирования расходов по на ежемесячные выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет, а также выплат в случае рождения третьего или последующих детей до достижения ребенком трёх лет.

Как сообщила пресс-служба правительства республики, на ежемесячные денежные выплаты на ребенка в возрасте от трёх до семи лет Адыгее направили почти 6 млн рублей. С учётом средств, уже предусмотренных законом о федеральном бюджете на 2022 год, господдержка Адыгее на эти цели в текущем году составит почти 1,45 млрд рублей. На выплаты при рождении третьего ребенка или последующих детей республике направили около 58,1 млн рублей. Общая сумма федеральной поддержки на эти цели — почти 357,7 млн рублей.

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Средства выделены из резервного фонда Правительства РФ и входят в число ключевых параметров нацпроекта «Демография». Решение приняло Правительство РФ после одобрения Комиссией Федерального Собрания РФ по перераспределению бюджета при поддержке депутата Госдумы от Адыгеи Владислава Резника. Депутат уточнил, что дополнительные средства выделили в связи с индексацией величины прожиточного минимума на 10% с 1 июня 2022 года — это увеличило количество семей, которым полагается господдержка.

Как писали Юга.ру, в Гиагинском районе Адыгеи откроют новый детсад на 240 мест.

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