Мобилизованным могут вернуть деньги, потраченные на экипировку для участия в СВО

В Госдуме предложили возмещать мобилизованным гражданам их денежные затраты на покупку бронежилетов, лекарств, продовольствия и других вещей для участия в СВО

Такую идею подал зампред комитета ГД по экономической политике Станислав Наумов в письме главе Минфина Антону Силуанову. Как пишут «Известия», которые ознакомились с документом, парламентарий считает, что потраченные средства можно вернуть за счёт социального вычета. Этот механизм уже давно действует в России в отношении расходов на обучение, лечение, благотворительность. Можно подать декларацию в налоговую и вернуть 13%, но до 120 тыс. рублей и при условии, что человек в этот год заплатил НДФЛ на сумму не меньшую, чем просит к возврату.

По словам Наумова, опыт можно перенять с туристической отрасли — в ней уже действует механизм прямого кешбэка по предъявленным чекам. Таким образом можно вернуть до 20% потраченных средств. Также парламентарий призывает решить вопрос с возмещением денег тем, кто помогал мобилизованным, поскольку часто призванные не всё покупают за свой счёт. Возможно, траты родственников и друзей следует отнести к категории благотворительности.