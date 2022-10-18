Мобилизованным могут вернуть деньги, потраченные на экипировку для участия в СВО
В Госдуме предложили возмещать мобилизованным гражданам их денежные затраты на покупку бронежилетов, лекарств, продовольствия и других вещей для участия в СВО
Такую идею подал зампред комитета ГД по экономической политике Станислав Наумов в письме главе Минфина Антону Силуанову. Как пишут «Известия», которые ознакомились с документом, парламентарий считает, что потраченные средства можно вернуть за счёт социального вычета. Этот механизм уже давно действует в России в отношении расходов на обучение, лечение, благотворительность. Можно подать декларацию в налоговую и вернуть 13%, но до 120 тыс. рублей и при условии, что человек в этот год заплатил НДФЛ на сумму не меньшую, чем просит к возврату.
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По словам Наумова, опыт можно перенять с туристической отрасли — в ней уже действует механизм прямого кешбэка по предъявленным чекам. Таким образом можно вернуть до 20% потраченных средств.
Также парламентарий призывает решить вопрос с возмещением денег тем, кто помогал мобилизованным, поскольку часто призванные не всё покупают за свой счёт. Возможно, траты родственников и друзей следует отнести к категории благотворительности.
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Наумов направил письмо и главе правительства Михаилу Мишустину. Поскольку всё чаще появляются сообщения о том, что люди самостоятельно закупают экипировку, зампред предложил предусмотреть в бюджете материальное обеспечение для призванных по частичной мобилизации. Наумов считает, что следует расширить финансирование для Минобороны.
Как писали Юга.ру, мобилизованным жителям Краснодарского края выплатят по 115 тыс. рублей. Для этого нужно подать заявление даже тем, кто в зоне СВО.
Ранее жительница Краснодара Дарья рассказала, что 24 сентября её бывшего мужа мобилизовали без медицинской комиссии, а родственникам пришлось покупать для него необходимые вещи.
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