«Ростелеком» увеличил скорость интернета в сёлах Северной Осетии до 1 Гбит/с

«Ростелеком» расширил возможности гигабитного интернета для абонентов в сельской местности Северной Осетии

Теперь скорость до 1 Гбит/с на сети по технологии GPON доступна для жителей частного сектора во всех районах республики.

На территории Северной Осетии в настоящее время действуют тарифные планы по технологии GPON на скорости до 1 Гбит/с: «Технологии доступа Макси 1000», «Технологии развлечения Макси 1000», «Технологии развлечения. Онлайн. Макси 1000» по цене от 1100 рублей с включенной опцией облачного хранения данных «Облако Mail.ru + 8 Гб».

Кроме того, абоненты, подключенные по технологии GPON, могут самостоятельно увеличить существующую скорость доступа при помощи опции «Ускорение» со 100 до 250 Мбит/с всего за 50 рублей в месяц.

«Сегодня 86% домохозяйств нашей республики охвачены оптической сетью «Ростелекома», а во Владикавказе и в Моздоке этот показатель составляет около 90%. Но строительство оптических сетей — это только первое звено в цепочке «компания-абонент». Не менее важно предложить населению как можно более широкий спектр возможностей на основе новых технологий и обеспечить качественное обслуживание клиентов. За прошедший год наша компания расширила и усовершенствовала продуктовые линейки, существенно увеличив долю инновационных продуктов. Мы предлагаем современные цифровые сервисы как для государства и бизнеса, так и для населения», — рассказал директор Северо-Осетинского филиала ПАО «Ростелеком» Евгений Гальцев.

«Клиентоориенированность всегда была приоритетным направлением в стратегии нашей компании. Ввод новых тарифных планов для жителей районных центров и небольших сельских поселений — ещё один шаг к стиранию границ между городом и селом. Высокие скорости — это возможность одновременно смотреть фильмы в качестве 4K Ultra HD, играть в онлайн-игры, запускать стримы, дистанционно учиться», — отметил коммерческий директор Северо-Осетинского филиала ПАО «Ростелеком» Марат Дзахов.

За последние два года «Ростелеком» проложил более 170 км оптики дополнительно к уже имеющейся сетевой инфраструктуре, охватив районные центры и сельские поселения. Более семи тысяч новых домохозяйств были подключены к интернету только в прошлом году. Более подробную информацию о сервисах и условиях подключения можно получить на официальном сайте компании.