В Краснодаре гадалка заставляла женщину продать квартиру под угрозой смертельной порчи

Гадалка из Краснодара три года вымогала у женщины деньги и украшения за снятие порчи, а затем потребовала продать квартиру

В Краснодаре местная жительница обратилась в полицию и сообщила, что от нее требуют продать квартиру. Она рассказала, что три года назад обратилась за помощью к гадалке. Предсказательница убедила женщину, что на ней порча и все это время проводила обряды, требуя за них ювелирные украшения и деньги.

Таким образом гадалка получила от местной жительницы около миллиона рублей. После этого она начала требовать от женщины продать квартиру. За отказ гадалка обещала навести смертельную порчу.

В результате полицейские задержали 51-летнюю женщину и завели на нее уголовное дело по ст. 163 УК РФ (Вымогательство). В пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю сказали, что гадалке грозит до семи лет лишения свободы.

Ранее Юга.ру писали, что житель Севастополя представился полицейским и вымогал у мужчины 200 тыс. рублей.