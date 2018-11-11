В Петербурге ставропольчанин притворялся полицейским и вымогал деньги
В Санкт-Петербурге жителя Ставрополя обвиняют в вымогательстве под видом полицейского
По версии следствия, 28-летний уроженец Ставрополя вместе с подельником представлялся сотрудником полиции и вымогал у местного жителя 200 тыс. рублей. В случае отказа отдавать нужную сумму, злоумышленники угрожали привлечь мужчину к уголовной ответственности.
Потерпевшему предоставили сутки на поиск денег. Он выплатил основную часть суммы, надеясь, что ему простят долг. Однако через несколько месяцев злоумышленники снова начали угрожать и требовать оплаты, сообщает пресс-служба прокуратуры Санкт-Петербурга.
Житель Ставрополя задержали в аэропорту северной столицы, когда он пытался покинуть город. Против него возбудили уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 163 УК РФ (Вымогательство группой лиц по предварительному сговору). Материалы дела направили в Выборгский районный суд Санкт-Петербурга для рассмотрения по существу.
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