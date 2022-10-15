На левой части Крымского моста завершили работы

Краснодарский край, Крым

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Специалисты выполнили работы по усилению пролетных строений левой части Крымского моста

Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин сообщил в своем телеграм-канале, что 15 октября завершились работы на левой части моста.

За неделю специалисты выполнили работы по усилению пролетных строений полосы, провели испытания и получили заключение экспертизы.

Напомним, теракт на Крымском мосту произошел утром 8 октября. Там подорвалась фура, а затем загорелись цистерны с топливом. По данным СК РФ, грузовик пересек границы нескольких стран. В результате трагедии погибли четыре человека.

Движение для грузовых автомобилей по мосту закрыто. На полуостров они могут попасть на пароме или альтернативному сухопутному пути. Ремонтировать Крымский мост будут до 1 июля 2023 года. 

Крымский мост Строительство

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На левой части Крымского моста завершили работы
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