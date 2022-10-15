«Люди брошены на произвол судьбы». Мобилизованных из Анапы не приняли в часть из-за ошибок в документах

Краснодарский край

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  • © Фото nikitabuida, freepik.com
    © Фото nikitabuida, freepik.com

Мобилизованные анапчане рассказали, что двое суток из-за ошибок в документах их не принимали в части

В соцсетях появилось видео, которое сняли мобилизованные из Анапы на месте сборов. На нем мужчина рассказал, что из-за ошибок в документах призывников не приняли в части.

«Нас отправили в Краснодар, на пункт распределения, где не поставили печати нам соответствующие люди, которые должны были уехать на Севастополь, в расположение части. И, в общем, нас привезли в Майкоп. Это хорошо нас полковник один пустил в часть в 10 часов вечера, чтобы мы на улице не замерзли. А утром, кого нет в списках, у кого не проставлены печати, всех выгнали за территорию части. Люди брошены просто на произвол судьбы», — сказал мужчина.

15 октября ситуацию прокомментировали в мэрии Анапы. Там сказали, что по поручению мэра провели оперативную проверку и решили все вопросы. 

По словам комиссара Анапы Александра Мельникова, группа мобилизованных находится в краевом сборном пункте. Их накормили и готовят к отправке в воинские части. 

Позже мобилизованные опубликовали еще одно видео. На нем один из призывников рассказал, что в 4:00 они прибыли в Краснодар и подтвердил, что с ними все хорошо.

Ранее Юга.ру рассказывали, что 12 октября более 100 мобилизованных из Сочи направили в учебно-тренировочные центры. А в Новороссийске проводили добровольцев-казаков. 

Анапа Армия Частичная мобилизация для СВО

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«Люди брошены на произвол судьбы». Мобилизованных из Анапы не приняли в часть из-за ошибок в документах
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