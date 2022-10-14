В Краснодарском крае на выходных будет прохладно и дождливо

В пятницу в Краснодаре будет 18-20 °С. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Обширный антициклон сохранит в регионе преимущественно солнечную и сухую погоду.

По краю без осадков. Температура воздуха составит 14-19 °С. Ветер северный 6-11 м/с. В горах воздух прогреется до 10-15 °С. В Армавире будет +18 °С, в Горячем Ключе +17°С, а в Старощербиновской и Кущевской 16-17 °С.

На Черноморском побережье переменная облачность, без осадков. Ветер северный 6-11 м/с, местами порывы до 14 м/с, днем на участке от Анапы до Геленджика 15-18 м/с. Температура воздуха днем составит 16-21 °С. На Азовском побережье днем 14-19 °С.

На выходных 15-16 октября синоптики Краснодарского гидрометцентра обещают в краевой столице 18-20 °С. В субботу будет солнечно, а в воскресенье пройдет дождь. Порывы ветра составят 2-5 м/с.

По краю дожди пройдут во второй половине 16 октября. Ожидается восточный ветер со скоростью 5-10 м/с, местами порывы достигнут 15-18 м/с. Воздух прогреется до 14-19 °С.

На Черноморском побережье переменная облачность. В воскресенье 16 октября пройдут небольшие осадки. Ветер северо-восточный 6-11 м/с, местами порывы 12-14 м/с, на участке от Анапы до Геленджика 12-14 м/с, в некоторых районах 15-20 м/с, В Новороссийске порывы составят 23 м/с. Температура воздуха днем 15-20 °С.