Двух воспитательниц сочинского детсада, которых обвиняют в насилии над детьми, посадили под домашний арест

Согласно материалам следствия, 53-летняя и 38-летняя воспитательницы регулярно били детей ногами и руками по разным частям тела, били их и оскорбляли из-за непослушания.

Хостинский районный суд избрал меру пресечения для двух сотрудниц частного детского сада в Сочи. Их обвиняют в истязании несовершеннолетних (п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ) и неисполнении обязанностей по воспитанию детей (ст. 156 УК РФ).

Суд отправил женщин под домашний арест на полтора месяца — до 28 ноября. Им разрешили выходить из дома с 08:00 до 10:00. Пользоваться почтой, телефоном, интернетом нельзя. Также запретили видеться и разговаривать с участниками судопроизводства.

За истязание суд может назначить от трёх до семи лет лишения свободы, максимальное наказание за ненадлежащее исполнение обязанностей воспитателя — три года лишения свободы.

Ранее Юга.ру сообщали, что это преступление произошло ещё в начале 2021 года, но видео с камер в детском саду попало в сеть только сейчас.