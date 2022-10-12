В Сочи у самолета при взлете отказал двигатель

Утром 12 октября из Сочи в Стамбул не смог вылететь самолет из-за неисправности двигателя

В телеграм-канале Aviaincident 12 октября сообщили, что около 6:00 из Сочи в Стамбул не смог вылететь самолет. Причиной стал не запустившийся двигатель. Рейс выполняла авиакомпания «Россия».

В пресс-службе аэропорта сообщили, что пассажиры улетели на резервном судне в 9:19. Больше там ничего не прокомментировали.

Ранее Юга.ру рассказывали о подобном случае в аэропорту Сочи. В конце сентября во время взлета на скорости 130 км/ч у самолета не запустился левый двигатель. Судно вернули на стоянку. А в конце августа самолет несколько часов кружил над сочинским аэропортом из-за технических неполадок.