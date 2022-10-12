Сбер поможет бизнесу избежать ошибок в финансовой отчётности

Первую аудиторскую проверку провели для агрохолдинга «Алания Молоко» из Республики Северная Осетия-Алания. Она включала в себя обзор аккуратности и методологии учета активов и обязательств, доходов и расходов, проверку расчета налогов, оценку налоговых рисков и многие другие задачи.

«Сбер всегда активно реагирует на запросы рынка, содействуя бизнесу в быстром и эффективном решении поставленных задач. Это не только финансовая поддержка, но и создание и развитие нефинансовых сервисов и услуг. Вместе с партнёрами мы помогаем компаниям юга России и Северного Кавказа оптимизировать их деятельность, снизить расходы и открыть новые возможности. Аудит от Сбера позволит выявить потенциальные риски, обнаружить ошибки при ведении учета, определить области бизнеса, где необходимы улучшения», — рассказал управляющий Северо-Осетинским отделением Сбербанка Амиран Левитский.

Агрохолдинг «Алания Молоко» занимается выращиванием сельхозкультур: озимой пшеницы, рапса, льна, овса, гороха. Предприятие входит в число приоритетных инвестиционных проектов Северной Осетии. На его базе планируют построить две молочно-товарные фермы мощностью свыше 5,7 тыс. голов крупнорогатого скота, комбикормовый завод, а также собственные мощности зернохранения.

«Наша компания развивается в области растениеводства. В этом году площадь обработанных пахотных земель превысила 6 тыс. гектаров, а объём и ассортимент выращиваемой продукции вырос в несколько раз. Эффективное развитие невозможно без глубокого анализа финансовых показателей. В решении этой задачи нам помогли эксперты Сбера, проведя независимую аудиторскую проверку, по итогам которой нам было предоставлено заключение и письменный отчёт. Вместе с этим мы получили ценные советы от специалистов, которые помогут нам оптимизировать деятельность, снизить риски и повысить финансовую эффективность компании», — пояснил гендиректор «Алания Молоко» Сосланбек Битаров.

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*По итогам рэнкинга RAEX за 2022 год.