К 2023 году в Тахтамукайском районе Адыгеи построят две газораспределительные станции
Глава Адыгеи и руководство ООО «Газпром межрегионгаз» обсудили этапы газификации региона
По словам главы Адыгеи Мурата Кумпилова, благодаря продуктивному взаимодействию с ПАО «Газпром» уровень газификации региона постоянно растет. В настоящее время общая протяженность газораспределительной системы Адыгеи — около 5 тыс. км, уровень газификации республики достиг 91,54%. Ожидается, что по итогам комплексной пятилетней программы он повысится до 96%.
По программе социальной газификации в республике уже заключили почти 4 тыс. договоров на технологическое присоединение к газовым сетям. Для отдельных категорий граждан компенсируют затраты на газификацию жилья.
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«В Адыгее растет экономика, наращиваются объемы жилищного строительства, создаются инвестплощадки. Существующая газотранспортная система уже не может обеспечивать в необходимом объёме растущие потребности региона. Поэтому нам необходимо ускорить темпы газификации в республике. В числе перспективных планов — совместная работа по созданию инфраструктуры в рамках двух крупных проектов: индустриального парка и курорта «Лагонаки». За ними следует мультипликативный эффект как в экономике, так и в социальной сфере», — отметил Мурат Кумпилов.
Отдельно Мурат Кумпилов напомнил о предложениях региона к «Газпрому» по передвижке планов (не позднее начала 2024 года) для ускорения реконструкции трёх ГРС в посёлках Прикубанский, Псекупс и ауле Хаштук. Ещё два значимых для региона проекта — строительство до конца 2023 года новых ГРС «Новый Сад» и «Индустриальный парк». Они обеспечат дополнительными энергомощностями Тахтамукайский район и создаваемую там крупную промышленную зону. Работа над этими проектами уже началась.
Адыгея — в числе регионов-лидеров по снижению задолженности за поставленный газ. Уровень платежей всех потребителей достиг почти 88%, вновь снизившись на 3,5%. В зоне риска остаются только два теплоснабжающих предприятия. Кроме того, благодаря последовательной работе республика в течение многих лет удерживает высокий уровень расчёта населения за газ, который в настоящее время составляет 95,4%.
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Заместитель гендиректора ООО «Газпром межрегионгаз» Юрий Пахомовский заверил, что все запланированные мероприятия по реконструкции и строительству ГРС и обязательства в рамках социальной газификации в Адыгее будут оперативно отработаны.
Глава Адыгеи подтвердил готовность республики к дальнейшему эффективному взаимодействию с «Газпромом».
Напомним, Мурат Кумпилов и Алексей Миллер 16 октября 2020 года подписали программу развития газоснабжения и газификации Адыгеи на период 2021-2025 годов с объёмом инвестиций более 3 млрд рублей. К 2025 году в республике собираются провести газ в 17 населённых пунктов. Как писали Юга.ру, в 2021 году в Адыгее заработал газопровод, благодаря которому газ получили жители отдаленных сёл — от хутора Екатериновского до хутора Колхозного.