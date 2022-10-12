К 2023 году в Тахтамукайском районе Адыгеи построят две газораспределительные станции

Глава Адыгеи и руководство ООО «Газпром межрегионгаз» обсудили этапы газификации региона

По словам главы Адыгеи Мурата Кумпилова, благодаря продуктивному взаимодействию с ПАО «Газпром» уровень газификации региона постоянно растет. В настоящее время общая протяженность газораспределительной системы Адыгеи — около 5 тыс. км, уровень газификации республики достиг 91,54% . Ожидается, что по итогам комплексной пятилетней программы он повысится до 96%.

По программе социальной газификации в республике уже заключили почти 4 тыс. договоров на технологическое присоединение к газовым сетям. Для отдельных категорий граждан компенсируют затраты на газификацию жилья.

«В Адыгее растет экономика, наращиваются объемы жилищного строительства, создаются инвестплощадки. Существующая газотранспортная система уже не может обеспечивать в необходимом объёме растущие потребности региона. Поэтому нам необходимо ускорить темпы газификации в республике. В числе перспективных планов — совместная работа по созданию инфраструктуры в рамках двух крупных проектов: индустриального парка и курорта «Лагонаки». За ними следует мультипликативный эффект как в экономике, так и в социальной сфере», — отметил Мурат Кумпилов.

Отдельно Мурат Кумпилов напомнил о предложениях региона к «Газпрому» по передвижке планов (не позднее начала 2024 года) для ускорения реконструкции трёх ГРС в посёлках Прикубанский, Псекупс и ауле Хаштук . Ещё два значимых для региона проекта — строительство до конца 2023 года новых ГРС «Новый Сад» и «Индустриальный парк» . Они обеспечат дополнительными энергомощностями Тахтамукайский район и создаваемую там крупную промышленную зону. Работа над этими проектами уже началась.

Адыгея — в числе регионов-лидеров по снижению задолженности за поставленный газ. Уровень платежей всех потребителей достиг почти 88%, вновь снизившись на 3,5%. В зоне риска остаются только два теплоснабжающих предприятия. Кроме того, благодаря последовательной работе республика в течение многих лет удерживает высокий уровень расчёта населения за газ, который в настоящее время составляет 95,4%.

Заместитель гендиректора ООО «Газпром межрегионгаз» Юрий Пахомовский заверил, что все запланированные мероприятия по реконструкции и строительству ГРС и обязательства в рамках социальной газификации в Адыгее будут оперативно отработаны.

Глава Адыгеи подтвердил готовность республики к дальнейшему эффективному взаимодействию с «Газпромом».