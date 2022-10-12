После курса лечения Аня меньше падает при ходьбе и легче контактирует с людьми. Но реабилитацию нужно продолжать, и семья просит о помощи

«Беременность у меня прошла с осложнениями, Анечка родилась преждевременно, слабенькая. От нехватки кислорода пострадал весь её организм. Врачи предрекали слепоту. Мы добросовестно лечились по месту жительства и добились некоторых успехов: к году Аня ползала и сидела без поддержки. Но заметно отставала в развитии», — рассказывает Елена Гордиенко.

«Русфонд» открыл сбор для полуторагодовалой Ани Гордиенко. Девочка совсем немного видит в специальных очках, а из-за поражения центральной нервной системы с трудом двигается. Малышку воспитывает только мама Елена, и на лечение, которое нельзя прерывать, ей приходится брать кредиты. Одновременно женщина заботится об Анином брате-подростке и её бабушке-пенсионерке.

Результаты платного курса реабилитации в центре «БлагоДар» порадовали ещё больше: у Ани улучшилась координация, она меньше падает при ходьбе, контактирует с людьми без неловкости. В центре также могут провести качественную диагностику зрения. Если девочка окрепнет, то уже следующим летом сможет пойти в садик, где будет расти вместе с другими детьми.

«Аня больна с рождения: раннее органическое поражение ЦНС, синдром мышечной гипотонии при сопутствующей выраженной патологии органов зрения. Первоочередные задачи восстановительного лечения — повышение общего мышечного тонуса, улучшение мозгового кровообращения, коррекция темпов психомоторного развития, снижение патологических проявлений со стороны зрительного аппарата», — комментирует невролог Александр Молодожников.

Как помочь Ане?



На следующий курс лечения малышке нужно 155 тысяч рублей. Вы можете:



— отправить пожертвование с любой банковской карты на сайте «Русфонда»;



— отправить SMS на короткий номер 5542, указав сумму пожертвования цифрами;



— отправить пожертвование с карты «Альфа-Банка» (в открывшемся списке выберите Аня Гордиенко);



— отправить пожертвование в приложении «Сбербанк Онлайн» (в назначении платежа укажите: организация лечения Ани Гордиенко);



— отправить пожертвование от юридического лица — на странице с реквизитами фонда в назначении платежа укажите: организация лечения Ани Гордиенко;



— перечислить средства с помощью платежной системы «Яндекс.Деньги», электронного кошелька WebMoney (в выпадающем списке выберите Аня Гордиенко);



— оплатить квитанцию в отделении любого банка или Почты России, самостоятельно распечатав реквизиты.

Способы нематериально помочь Ане и другим подопечным «Русфонда» ищите здесь. Актуальные сборы появляются на сайте. Прочитать истории сотен детей из Краснодарского края, сборы которых удалось закрыть, можно по ссылке.