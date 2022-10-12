Маленькой Ане из Краснодара нужно лечение за 155 тысяч рублей: у неё поражена нервная система и серьёзно нарушено зрение
После курса лечения Аня меньше падает при ходьбе и легче контактирует с людьми. Но реабилитацию нужно продолжать, и семья просит о помощи
«Русфонд» открыл сбор для полуторагодовалой Ани Гордиенко. Девочка совсем немного видит в специальных очках, а из-за поражения центральной нервной системы с трудом двигается. Малышку воспитывает только мама Елена, и на лечение, которое нельзя прерывать, ей приходится брать кредиты. Одновременно женщина заботится об Анином брате-подростке и её бабушке-пенсионерке.
«Беременность у меня прошла с осложнениями, Анечка родилась преждевременно, слабенькая. От нехватки кислорода пострадал весь её организм. Врачи предрекали слепоту. Мы добросовестно лечились по месту жительства и добились некоторых успехов: к году Аня ползала и сидела без поддержки. Но заметно отставала в развитии», — рассказывает Елена Гордиенко.
Принцесса на коляске:
Результаты платного курса реабилитации в центре «БлагоДар» порадовали ещё больше: у Ани улучшилась координация, она меньше падает при ходьбе, контактирует с людьми без неловкости. В центре также могут провести качественную диагностику зрения. Если девочка окрепнет, то уже следующим летом сможет пойти в садик, где будет расти вместе с другими детьми.
«Аня больна с рождения: раннее органическое поражение ЦНС, синдром мышечной гипотонии при сопутствующей выраженной патологии органов зрения. Первоочередные задачи восстановительного лечения — повышение общего мышечного тонуса, улучшение мозгового кровообращения, коррекция темпов психомоторного развития, снижение патологических проявлений со стороны зрительного аппарата», — комментирует невролог Александр Молодожников.
Как помочь Ане?
На следующий курс лечения малышке нужно 155 тысяч рублей. Вы можете:
— отправить пожертвование с любой банковской карты на сайте «Русфонда»;
— отправить SMS на короткий номер 5542, указав сумму пожертвования цифрами;
— отправить пожертвование с карты «Альфа-Банка» (в открывшемся списке выберите Аня Гордиенко);
— отправить пожертвование в приложении «Сбербанк Онлайн» (в назначении платежа укажите: организация лечения Ани Гордиенко);
— отправить пожертвование от юридического лица — на странице с реквизитами фонда в назначении платежа укажите: организация лечения Ани Гордиенко;
— перечислить средства с помощью платежной системы «Яндекс.Деньги», электронного кошелька WebMoney (в выпадающем списке выберите Аня Гордиенко);
— оплатить квитанцию в отделении любого банка или Почты России, самостоятельно распечатав реквизиты.
Способы нематериально помочь Ане и другим подопечным «Русфонда» ищите здесь. Актуальные сборы появляются на сайте. Прочитать истории сотен детей из Краснодарского края, сборы которых удалось закрыть, можно по ссылке.