В Краснодаре открылась выставка «Сказание о Русском Севере»

Краснодарский край

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  • © Скриншот фото из письма Краевого выставочного зала
    © Скриншот фото из письма Краевого выставочного зала

В Краснодарском краевом выставочном зале 11 октября открылась персональная экспозиция Ларисы Ильченко «Сказание о Русском Севере»

Можно увидеть 40 произведений живописи и графики, посвящённых северным регионам европейской части России. Смысловое значение раскрывается в картинах, изображающих героев былин и легенд, духов. Графические работы представлены в трёх техниках: акварель, пастель и темпера.

«Основным художественным направлением работ является гиперреализм, который позволяет зрителю получить возможность рассмотреть мельчайшие детали, ощутить солнечный свет, пронизывающий лесные массивы деревьев, сверкание бликов на речных волнах. Большая часть произведений относится к технике масляной живописи», — рассказали в пресс-службе выставочного зала.

Главным смыслом выставки является не просто отражение красоты природы русского Севера, а обращение к истокам истории страны.

Лариса Ильченко — заслуженный деятель искусств Кубани, член Союза художников России, лауреат многочисленных конкурсов и выставок в России и за рубежом.

Экспозиция будет работать до 23 октября по адресу улица Рашпилевская, 32.

  • © Скриншот фото из письма Краевого выставочного зала
    © Скриншот фото из письма Краевого выставочного зала
  • © Скриншот фото из письма Краевого выставочного зала
    © Скриншот фото из письма Краевого выставочного зала
  • © Скриншот фото из письма Краевого выставочного зала
    © Скриншот фото из письма Краевого выставочного зала

Как писали Юга.ру, в Краснодаре 17 октября откроется выставка «Дивный новый мир». Представлены пейзажи, созданные искусственным интеллектом по имени Адам.

Афиша Выставки Искусство Краснодар Музеи

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