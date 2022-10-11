В Краснодаре открылась выставка «Сказание о Русском Севере»

В Краснодарском краевом выставочном зале 11 октября открылась персональная экспозиция Ларисы Ильченко «Сказание о Русском Севере»

Можно увидеть 40 произведений живописи и графики, посвящённых северным регионам европейской части России. Смысловое значение раскрывается в картинах, изображающих героев былин и легенд, духов. Графические работы представлены в трёх техниках: акварель, пастель и темпера.

«Основным художественным направлением работ является гиперреализм, который позволяет зрителю получить возможность рассмотреть мельчайшие детали, ощутить солнечный свет, пронизывающий лесные массивы деревьев, сверкание бликов на речных волнах. Большая часть произведений относится к технике масляной живописи», — рассказали в пресс-службе выставочного зала.

Главным смыслом выставки является не просто отражение красоты природы русского Севера, а обращение к истокам истории страны.

Лариса Ильченко — заслуженный деятель искусств Кубани, член Союза художников России, лауреат многочисленных конкурсов и выставок в России и за рубежом.

Экспозиция будет работать до 23 октября по адресу улица Рашпилевская, 32.