В Краснодаре пройдёт бесплатная выставка картин, созданных искусственным интеллектом

Это проект «Новой галереи цифрового искусства». На выставке представлены пейзажи, созданные искусственным интеллектом по имени Адам. Работы воплощают стили самых известных мастеров — от классики до поп-арта — и одновременно отражают взгляд виртуального автора на мир. Произведения не существует в реальности, их можно увидеть лишь в картинах нейрохудожника.

Выставка будет работать до 21 октября. Работы Адама можно будет увидеть по адресу улица Коммунаров, 266. Участие бесплатное, необходима предварительная запись.

Как писали Юга.ру, в новом арт-пространстве «Музейный дворик» пройдут бесплатные лекции об архитектуре, известных художниках и авангарде.