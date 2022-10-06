В Краснодаре пройдёт бесплатная выставка картин, созданных искусственным интеллектом

Краснодарский край

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  • © Скриншот фото из письма «Новой галереи цифрового искусства»
    © Скриншот фото из письма «Новой галереи цифрового искусства»

В Краснодаре 17 октября откроется выставка «Дивный новый мир»

Это проект «Новой галереи цифрового искусства». На выставке представлены пейзажи, созданные искусственным интеллектом по имени Адам. Работы воплощают стили самых известных мастеров — от классики до поп-арта — и одновременно отражают взгляд виртуального автора на мир. Произведения не существует в реальности, их можно увидеть лишь в картинах нейрохудожника.

Выставка будет работать до 21 октября. Работы Адама можно будет увидеть по адресу улица Коммунаров, 266. Участие бесплатное, необходима предварительная запись.

Как писали Юга.ру, в новом арт-пространстве «Музейный дворик» пройдут бесплатные лекции об архитектуре, известных художниках и авангарде.

Афиша Выставки Искусство Краснодар

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