В Краснодаре пройдёт бесплатная выставка картин, созданных искусственным интеллектом
В Краснодаре 17 октября откроется выставка «Дивный новый мир»
Это проект «Новой галереи цифрового искусства». На выставке представлены пейзажи, созданные искусственным интеллектом по имени Адам. Работы воплощают стили самых известных мастеров — от классики до поп-арта — и одновременно отражают взгляд виртуального автора на мир. Произведения не существует в реальности, их можно увидеть лишь в картинах нейрохудожника.
Выставка будет работать до 21 октября. Работы Адама можно будет увидеть по адресу улица Коммунаров, 266. Участие бесплатное, необходима предварительная запись.
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