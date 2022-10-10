10 октября правительство республики Северная Осетия — Алания заявило, что нагрузка на КПП «Верхний Ларс» снизилась вдвое

По его словам, за прошедшую неделю КПП «Верхний Ларс» в обе стороны проехали 17 тыс. 416 единиц автотранспорта и 41 тыс. 405 человек. «Эти данные почти в 2,5 раза меньше, чем были на позапрошлой неделе, в период пиковой нагрузки», — пояснил Агузаров на совещании в республиканском правительстве.

О сокращении числа машин и граждан, пересекающих российско-грузинскую границу в Северной Осетии, сообщил первый зампред правительства республики Мурат Агузаров.

Он добавил, что в Кировском, Ардонском, Пригородном районах республики и во Владикавказе продолжает действовать режим повышенной готовности. Напомним, его ввели 28 сентября из-за гуманитарной катастрофы.

По словам Агузарова, на Военно-Грузинской дороге в очереди на проезд остается 1098 грузовых машин.