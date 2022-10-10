Трафик на границе с Грузией упал в 2,5 раза, но в очереди остаются почти 1100 большегрузов

Северная Осетия, Вся Россия, В мире

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

10 октября правительство республики Северная Осетия — Алания заявило, что нагрузка на КПП «Верхний Ларс» снизилась вдвое

О сокращении числа машин и граждан, пересекающих российско-грузинскую границу в Северной Осетии, сообщил первый зампред правительства республики Мурат Агузаров.

По его словам, за прошедшую неделю КПП «Верхний Ларс» в обе стороны проехали 17 тыс. 416 единиц автотранспорта и 41 тыс. 405 человек. «Эти данные почти в 2,5 раза меньше, чем были на позапрошлой неделе, в период пиковой нагрузки», — пояснил Агузаров на совещании в республиканском правительстве.

Сбежали или релоцировались:

Он добавил, что в Кировском, Ардонском, Пригородном районах республики и во Владикавказе продолжает действовать режим повышенной готовности. Напомним, его ввели 28 сентября из-за гуманитарной катастрофы.

По словам Агузарова, на Военно-Грузинской дороге в очереди на проезд остается 1098 грузовых машин.

5 октября Северо-Кавказская таможня сообщила, что пробка перед КПП «Верхний Ларс» на российско-грузинской границе закончилась. ГИБДД эвакуировали оставленные автомобили на штрафстоянку, оттуда их можно было забрать лично или по доверенности.

Автомобили Владикавказ Грузия Задержание грузов Международные отношения Мигранты Пограничники

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