Стадиону «Краснодар» исполнилось шесть лет
Сегодня исполнилось ровно шесть лет со дня, когда официально был открыт стадион «Краснодар»
Ровно шесть лет назад, 9 октября 2016 года, официальное открылся стадион «Краснодар». В матче открытия встретились сборные России и Коста-Рики (латиноамериканцы победили со счетом 4:3).
Строительство началось в апреле 2013 года. Проект арены разработало архитектурное бюро SPEECH, интерьеров — студия Максима Рымаря, навигации по стадиону — студия Артемия Лебедева.
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Изначально на трибунах было заметно больше VIP-лож, нежели сейчас. Поэтому вместимость стадиона постепенно росла — от стартовых 33 979 мест до нынешних 35 179.
Стадион «Краснодар» сертифицирован на уровне 4-й категории УЕФА. Это означает, что здесь можно играть матчи чемпионатов мира и Европы, а также любых стадий еврокубков.
Сборные играли здесь четыре раза. Помимо вышеупомянутого матча с Коста-Рикой, национальная команда России проиграла здесь Кот-д'Ивуару (0:2), также прошли встречи Аргентина — Нигерия (2:4) и Испания — Тунис (1:0).
ФК «Краснодар» на данный момент провел на этом стадионе 116 официальных матчей, в которых одержал 59 побед, 29 раз сыграл вничью и 28 раз проиграл, общая разница забитых и пропущенных мячей — 196:126.
91 матч «быки» сыграли на своей арене в рамках чемпионата России (47 побед, 25 ничьих, 19 поражений, разница мячей 162:93).
15 матчей пришлись на Лигу Европы (8-3-4, 21:15), шесть — на Лигу чемпионов (2-0-4, 5:10), четыре — на Кубок России (2-1-1, 8:6). В Лиге чемпионов «Краснодар» играл с «Челси», который в тот сезон стал триумфатором этого турнира.
Поздравляем всех горожан и Сергея Галицкого с днем рождения стадиона!