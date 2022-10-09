Стадиону «Краснодар» исполнилось шесть лет

Сегодня исполнилось ровно шесть лет со дня, когда официально был открыт стадион «Краснодар»

Ровно шесть лет назад, 9 октября 2016 года, официальное открылся стадион «Краснодар». В матче открытия встретились сборные России и Коста-Рики (латиноамериканцы победили со счетом 4:3). Строительство началось в апреле 2013 года. Проект арены разработало архитектурное бюро SPEECH, интерьеров — студия Максима Рымаря, навигации по стадиону — студия Артемия Лебедева.

ФК "Краснодар" проиграл "Шальке" в матче Лиги Европы © Фото Елены Синеок, Юга.ру

ФК "Краснодар" проиграл "Шальке" в матче Лиги Европы © Елена Синеок, ЮГА.ру

ФК "Краснодар" обыграл "Оренбург" в 1/8 Кубка России © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Изначально на трибунах было заметно больше VIP-лож, нежели сейчас. Поэтому вместимость стадиона постепенно росла — от стартовых 33 979 мест до нынешних 35 179. Стадион «Краснодар» сертифицирован на уровне 4-й категории УЕФА. Это означает, что здесь можно играть матчи чемпионатов мира и Европы, а также любых стадий еврокубков. Сборные играли здесь четыре раза. Помимо вышеупомянутого матча с Коста-Рикой, национальная команда России проиграла здесь Кот-д'Ивуару (0:2), также прошли встречи Аргентина — Нигерия (2:4) и Испания — Тунис (1:0).

Матч «Краснодар» — «Сочи», Краснодар, 27 июля 2019 года © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Стадион "Краснодар" © ЮГА.ру, Елена Синеок

ФК «Краснодар» сыграл вничью с самарскими «Крыльями Советов» © Елена Синеок, ЮГА.ру