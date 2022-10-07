В Краснодарском крае глава поселения сама разослала повестки жителям, а в военкомате их не приняли. Что происходит?

Оперштаб объяснил, почему повестки в Краснодарском крае рассылает не военкомат

В телеграм-канале «Сливы Тимашевска» рассказали, что глава Поселкового сельского поселения сама подписала и разослала жителям повестки. Инициативной чиновницей выступила Наталья Желтобрюхова после объявления в России частичной мобилизации.

По данным канала, мужчин с повестками сельской администрации в военкомате не приняли, а мобилизованные попросили полицейских оценить правомерность действий Желтобрюховой.

Комментарий военкомата опубликовал Оперштаб Краснодарского края. Согласно ему, полномочия органов местного самоуправления предусматривают первичный воинский учёт: они могут оповещать запасников по заданию комиссариата и доставлять их в военкомат.