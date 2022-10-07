В Краснодарском крае глава поселения сама разослала повестки жителям, а в военкомате их не приняли. Что происходит?
Оперштаб объяснил, почему повестки в Краснодарском крае рассылает не военкомат
В телеграм-канале «Сливы Тимашевска» рассказали, что глава Поселкового сельского поселения сама подписала и разослала жителям повестки. Инициативной чиновницей выступила Наталья Желтобрюхова после объявления в России частичной мобилизации.
По данным канала, мужчин с повестками сельской администрации в военкомате не приняли, а мобилизованные попросили полицейских оценить правомерность действий Желтобрюховой.
Комментарий военкомата опубликовал Оперштаб Краснодарского края. Согласно ему, полномочия органов местного самоуправления предусматривают первичный воинский учёт: они могут оповещать запасников по заданию комиссариата и доставлять их в военкомат.
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При этом домой вернули не всех жителей с повестками, а только часть, так как повестки разослали с учётом резерва. Оставшихся в поселении призывников отправят после готовности воинских частей.
Подчеркнём, что официальный портал Правительства РФ с ответами на вопросы о мобилизации не предполагает вручения повестки сельскими администрациями.
«Повестку оформляет и заверяет печатью военкомат на установленном бланке, подписывает военный комиссар. Её под роспись может вручить сотрудник военкомата или уполномеченный комиссариатом, руководитель или ответственный на месте работы призывника», — говорится на сайте.
Однако федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе» передаёт органам местного самоуправления обязанности по воинскому учёту граждан, если на соответствующей территории нет военкомата.
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