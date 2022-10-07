В Краснодарском крае глава поселения сама разослала повестки жителям, а в военкомате их не приняли. Что происходит?

Краснодарский край, Вся Россия

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  • © Фото Дениса Яковлева, Юга.ру
    © Фото Дениса Яковлева, Юга.ру

Оперштаб объяснил, почему повестки в Краснодарском крае рассылает не военкомат

В телеграм-канале «Сливы Тимашевска» рассказали, что глава Поселкового сельского поселения сама подписала и разослала жителям повестки. Инициативной чиновницей выступила Наталья Желтобрюхова после объявления в России частичной мобилизации. 

По данным канала, мужчин с повестками сельской администрации в военкомате не приняли, а мобилизованные попросили полицейских оценить правомерность действий Желтобрюховой. 

Комментарий военкомата опубликовал Оперштаб Краснодарского края. Согласно ему, полномочия органов местного самоуправления предусматривают первичный воинский учёт: они могут оповещать запасников по заданию комиссариата и доставлять их в военкомат. 

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При этом домой вернули не всех жителей с повестками, а только часть, так как повестки разослали с учётом резерва. Оставшихся в поселении призывников отправят после готовности воинских частей. 

Подчеркнём, что официальный портал Правительства РФ с ответами на вопросы о мобилизации не предполагает вручения повестки сельскими администрациями. 

«Повестку оформляет и заверяет печатью военкомат на установленном бланке, подписывает военный комиссар. Её под роспись может вручить сотрудник военкомата или уполномеченный комиссариатом, руководитель или ответственный на месте работы призывника», — говорится на сайте.

Однако федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе» передаёт органам местного самоуправления обязанности по воинскому учёту граждан, если на соответствующей территории нет военкомата. 

Как писали Юга.ру, в Белореченске 53-летнему инженеру-айтишнику дали отсрочку, а потом мобилизовали его. 

Тимашевский район Частичная мобилизация для СВО

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В Краснодарском крае глава поселения сама разослала повестки жителям, а в военкомате их не приняли. Что происходит?
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