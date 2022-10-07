«Термобелье, дроны, тепловизоры сегодня намного важнее». В Ялте и Новороссийске власти отказываются от дополнительных расходов на Новый год

В Крыму сокращают расходы на новогодние праздники. В Новороссийске решили установить на улицах прошлогодние праздничные конструкции

Ялта присоединится к числу городов, которые минимизируют затраты на празднование Нового года. Об этом в своем телеграм-канале написала мэр города Янина Павленко. Градоначальница заявила, что салют и новые световые инсталляции в нынешней обстановке можно отложить.

«Термобелье, дроны, тепловизоры и прочее, что надо мобилизованным ребятам, сегодня намного важнее», — отметила в соцсетях Павленко.

Она рассказала, что уже больше недели в Ялте идет сбор помощи для мобилизованных и жителей освобожденных регионов. На следующей неделе её отправят нуждающимся.

«Салют, какого еще не было в истории Ялты» мэр города пообещала после Победы.

Некоторые жители Новороссийска в социальных сетях выдвигают аналогичные инициативы. Они предлагают отказаться от новогоднего убранства города, а средства направить на поддержку армии. Об этом сообщает «Наша газета Новороссийск».

В пресс-службе администрации города нам рассказали, что на данный момент никаких дополнительных решений по празднованию Нового года не планируют. Сейчас рассматривается возможность установки прошлогодних конструкций и арт-объектов.

Призывы сократить расходы на праздники накануне прозвучали в Госдуме. В частности, об этом говорил Сергей Миронов. О намерении сократить расходы на празднование Нового года объявил губернатор Курганской области и мэр Тобольска.

Ранее Юга.ру рассказывали, что в Краснодарском крае из-за СВО отменили салют и выступление звезд. Юбилей региона и День города Краснодара праздновали в усечённом формате.