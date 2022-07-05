Под Краснодаром волонтеры обнаружили вольеры с измученными дикими животными

Волонтеры нашли измученных животных в хуторе Ленина. Лис, барсуков и енотов держали в клетках

Автор видео говорит, что у одной лисы нет зубов, на глазах катаракта или глаукома, на лапах ссадины, а в миске каша. У другой лисы оторвана половина уха и выдрана шерсть. Место, где содержат животных, называют притравочной станцией — это место для тренировки охотничьих собак. А диких зверей используют в качестве добычи.

В краснодарском хуторе Ленина обнаружили вольеры с дикими животными. Звери находились в клетках без еды и воды. В телеграм-канале «Россия.Кубань» опубликовали видео, которое сняли волонтеры. На кадрах видно старые металлические клетки и испуганных животных.

Как рассказали журналистке Юга.ру в пресс-службе УМВД по Краснодару, животные находятся на территории Старокорсунского егерского охотничье-рыболовного кордона. Сотрудники организации предоставили полиции документы на 15 лис, барсуков и енотовидных собак. По их словам, тренировкой и притравкой собак там не занимаются уже несколько лет.

Сейчас полиция проводит предварительное разбирательство и проверит информацию о возможных фактах жестокого обращения с животными. По окончании проверки примут процессуальное решение. Собранные материалы направят в Управлении ветеринарии.

В департаменте ветеринарии по краю ответили, что случившееся не относится к их полномочиям. Такими случаями занимаются в Федеральной службе по надзору в сфере природопользования и ее территориальных органов.

Также проверку организовала прокуратура Карасунского округа Краснодара. Кроме того, ведомство контролирует результаты и ход проверки полиции.

Неделю назад о плохом обращении с животными рассказали жители Сочи. Там посетители сафари-парка сфотографировали истощенного верблюда. По словам директора парка, животное болеет саркоптозом. За его состоянием следят ветеринары. В краевой прокуратуре организовали проверку