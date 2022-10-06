Адыгея представит товары местного производства на агропромышленной выставке «Золотая осень»
Адыгея поучаствует в XXIV всероссийской агропромышленной выставке «Золотая осень» в Московской области
Выставка «Золотая осень» — одно из самых крупных и профессионально ориентированных мероприятий агропромышленного комплекса России. В 2022 году выставка проходит в 24-й раз. Ежегодно в ней участвуют сотни производителей из разных регионов России. Они представляют свою продукцию, проводят презентации современной сельскохозяйственной техники, инновационных разработок и новейших технологий в сфере АПК.
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов в своём телеграм-канале отметил, что республика традиционно представляет на выставке свои лучшие товары, включая брендовые адыгейский сыр, адыгейский чай и адыгейскую соль, а также молочную и кондитерскую продукцию, безалкогольные напитки, консервы, колбасы, рыбу и икру, фрукты и овощи — всего свыше 600 наименований товаров.
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«Наша экспозиция занимает площадь около 100 кв. метров. Участие в выставке принимают как крупные, так и малые предприятия региона», — рассказал глава республики.
Как писали Юга.ру, в Адыгее производство продуктов из козьего молока планируют увеличить вдвое.