Миграционный прирост в Краснодарском крае снизился в три с половиной раза

Из Краснодарского края за границу уехало в два раза больше человек, чем в прошлом году

С января по июль 2022 года в Краснодарский край приехали более 89 тыс. человек. Покинули регион более 82 тыс. человек. Миграционный прирост составил почти 7 тыс. человек, сообщает в своем отчете Краснодарстат.

В аналогичный период прошлого года миграционный прирост составлял более 25 тыс. человек. Показатель снизился на 18193 человека или в 3,6 раза.

Не менее показательны данные международной миграции. За рубеж из края за 7 месяцев 2022 года выехали почти 18,5 тыс. человек. В прошлом году было немногим более 9 тысяч. Показатель вырос в 2 раза. Большинство уехало в страны СНГ. При этом почти на тысячу человек сократилось количество прибывших из-за рубежа на Кубань.

Издание Forbes со ссылкой на разные источники в администрации президента сообщало, что с начала мобилизации из России уехало от 600 тыс. до одного миллиона человек. Это не официальные данные. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле не располагают точными данными о количестве уехавших из страны после начала мобилизации.

Обновление 14:40: Дмитрий Песков отметил, что информация опубликованная Forbes «похоже на какую-то «утку», а количество покинувших страну далеко от названной цифры. Однако признал, что точных данных по миграции во время мобилизации в Кремле по-прежнему нет.

Ранее Юга.ру рассказывали истории краснодарцев, которые уехали от мобилизации в соседние страны.