«Военные не знают, что с нами делать». В ЮФО зарегистрировали первый иск по частичной мобилизации

Красноармейский суд принял его к рассмотрению. Ответчиком выступают районный военкомат и районная призывная комиссия по мобилизации, а истцом — Виталий Кандалов. Мужчина работает машинистом технологических насосов на нефтеперерабатывающем заводе Волгограда. Ему, как и многим другим его коллегам, повестку вручили прямо на предприятии.

Виталий проходил срочную службу с категорией «А» в отдельном танковом батальоне во взводе материального обеспечения. Военно-учётная специальность — водитель автомобиля, демобилизовался в звании младшего сержанта. С годами у него появились серьёзные заболевания опорно-двигательной системы. Официально диагноз звучит так: двусторонний гонартроз правого коленного сустава первой степени и левого сустава второй степени, застарелые повреждения наружного мениска правого коленного сустава, параменисковая киста. Однако в военкомате это не приняли к сведению.

«Медкомиссии у нас не было. Сразу отправили в воинскую часть. Мой доктор говорит, что у меня ноги 80-летнего старца. Я километр прошёл — надо перевязываться, фиксировать. Колени выскакивают, боль невозможная. Я могу лечь спать с нормальными ногами, а проснуться с вывихнутыми. То есть просто во сне неправильно ногу сдвину, и колено выскочит», — цитирует Виталия Кандалова портал V1.RU.

Сейчас он пытается изменить категорию здоровья с «А» хотя бы на «В». А по документам у него стоит вообще «Г» — временно не годен.

«Я могу выполнять какие-то вспомогательные функции. Но не штурмовиком же. Сейчас я нахожусь в части. Здесь очень много людей с серьёзными заболеваниями. Военные не знают, что с нами делать, и так в бумажках погрязли. Но сейчас вроде начало всё двигаться, нас должны в госпиталь Ростова-на-Дону отправить», — добавил Виталий.

Перед отправлением на сборный пункт волгоградец оформил генеральную доверенность на сестру, которая и подала в суд на военкомат и призывную комиссию. Иск приняли к рассмотрению.

Как писали Юга.ру, в Адыгее хотели мобилизовать 40-летнего ветерана МВД и инвалида первой группы Михаила Тимошенко. Позже сотрудники военкомата признали ошибку.

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