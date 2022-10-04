В Тихорецке стартовала продажа квартир в ЖК «Высочество» от ГК ТОЧНО

1 октября федеральный девелопер ТОЧНО (ранее — «ЮгСтройИмпериал») открыл офис продаж нового жилого комплекса «Высочество» в Тихорецке

Первый комплекс комфорт-класса в Тихорецке построят в самом центре города, в 10 минутах ходьбы от школ, детсада, поликлиники, спортивного комплекса и городского парка. До конца 2024 года девелопер планирует сдать 1 литер на 312 квартир со спортзалом и детским досуговым центром.

ЖК «Высочество» будет состоять из двух жилых домов разноэтажной застройки — 8, 9, 12 и 14 этажей — и из 2 коммерческих секций. На его территории учли всю необходимую для комфортной жизни инфраструктуру — детские площадки, зоны отдыха с шезлонгами, площадку для выгула питомцев, воркаут-зоны с уличными тренажерами, зону барбекю и бесплатую парковку. Для маломобильных граждан предусмотрели безбарьерную среду: удобные пандусы, кнопки вызова помощи, спуски с дорожек.

Покупателям доступны уютные однокомнатные и просторные 3-комнатные квартиры. На первых и вторых этажах — квартиры с просторными террасами и высокими потолками.

© Изображение Дениса Хотина, предоставлено пресс-службой ГК ТОЧНО

© Изображение Дениса Хотина, предоставлено пресс-службой ГК ТОЧНО