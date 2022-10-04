«Выбираю между бронежилетом и адвокатом». Краснодарца мобилизовали с грыжами в позвоночнике

Краснодарский край

Распечатать

  • Абрамов с женой и ребенком © Фото Ксении, сделанное ей, когда она приезжала оформлять гендоверенность
    Абрамов с женой и ребенком © Фото Ксении, сделанное ей, когда она приезжала оформлять гендоверенность

4 октября жена мобилизованного жителя Краснодара рассказала о том, что его отправляют в зону СВО в Украине, игнорируя многочисленные травмы позвоночника

В 10:00 4 октября телеграм-канал Kub Mash опубликовал рассказ Ксении о мобилизации ее 38-летнего мужа Алексея Абрамова. Месяц назад родители Алексея получили повестку с требованием прибыть на военные сборы, доставленную по месту его прописки. 20 сентября мужчине позвонили и потребовали явиться в военкомат. Он приехал в краснодарский военкомат по месту жительства 23 сентября — после объявления частичной мобилизации, и там ему предложили подписать контракт.

Ксения прислала редакции Юга.ру фото врачебного заключения, сделанного в частной клинике в январе 2018 года. Судя по документу, магнитно-резонансная томография показала у Алексея множественные травмы позвоночника — крупные грыжи, смещения позвонков, протрузии. Они несовместимы с подъемом и ношением тяжестей, бегом и долгим стоянием. Ксения уточнила, что муж не может долго держать их ребенка, которому 2,5 года.

В Краснодарском крае по ошибке мобилизовали 50 человек:

По рассказу жены, мужчина активно занимался спортом, хотел получить спортивное звание, прошел срочную службу и думал о карьере в армии. Но в 2013 году получил травму, которая перечеркнула эти планы.

Она сказала, что в военкомате результаты МРТ не смотрели и пообещали медицинскую комиссию в военной части в Майкопе, но ему только померили температуру. Ксения пояснила, что для снятия боли нужны более сильные препараты, чем могут давать в военной части.

Читайте также:

Ксения рассказала, что до сих пор не знает, к какому подразделению приписан ее муж, но уже завтра его могут отправить на фронт, причем неизвестно, куда. Сегодня она везла ему спальник, туристический коврик, термобелье, носки, берцы и рюкзак. Она добавила, что выбирает между поиском денег на бронежилет или на адвоката, чтобы подать в суд.

В военкомате жене сказали, что никакой медкомиссии там проводить и не должны были. В прокуратуре ее обвинили в том, что они не сменили категорию вовремя. Она подала заявления в военкомат и прокуратуру с требованием медкомиссии, но срок их рассмотрения 30 дней.

«Только что вернули третий рапорт мужа: сказали попробовать подать по постоянному месту дислокации, а у нас тут врачей нет свободных. Завтра уже уедут похоже», — рассказала Ксения.

30 сентября заместитель краевого военного комиссара в прямом эфире отвечал на десятки вопросов, заданных пользователями ВК и «Одноклассников» за два часа до трансляции. Люди спрашивали, кто подлежит мобилизации, сколько она будет длиться, что считается военным опытом, почему мобилизуют людей с болезнями и компенсируют ли покупку обмундирования за свой счет. Замвоенкома не ответил на все вопросы, объяснив: «Последний раз такие мероприятия проводились в Великую Отечественную войну в 1941 году, поэтому это все для нас достаточно новый опыт».

Здоровье Здравоохранение Инвалидность Краснодар Майкоп Медицина Прокуратура Частичная мобилизация для СВО

Все материалы по теме:

Новости

Компания H&M начала закрывать магазины в России. Точки в Краснодаре пока открыты
В России одобрили закон о кредитных каникулах для мобилизованных. Объясняем, как их оформить
«Выбираю между бронежилетом и адвокатом». Краснодарца мобилизовали с грыжами в позвоночнике
В Сочи будут судить директора санатория. На базе здравницы проходил шахматный турнир, участницу которого загрызли собаки
Пелагея, Михалков и ещё 20 тысяч человек со всей России поучаствовали в фестивале «Александровская крепость»
В Краснодарском крае сотрудники районной администрации пожертвовали деньги на гуманитарные сборы. Они пожаловались, что их заставили

Лента новостей

Реклама на сайте