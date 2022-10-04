«Будем решать все текущие вопросы с обмундированием и оборудованием, лекарствами, продуктами». Глава Адыгеи встретился с мобилизованными жителями республики

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов побывал в расположении 227-й артиллерийской бригады, где проходят подготовку и боевое слаживание мобилизованные жители республики

Как писали Юга.ру, к 28 сентябя Адыгея выполнила план по мобилизации. В республике сформировали три команды. Одна из них — бригада материального обеспечения — уже отправилась в зону СВО, остальные проходят подготовку на полигонах.

Руководитель региона побеседовал с призванными на воинскую службу земляками, поинтересовался условиями их размещения и обеспечением всем необходимым.

«И сегодня, и после отправки в зону проведения специальной военной операции мы готовы всегда помочь и поддержать вас. В процессе боевого слаживания и убытия в места постоянной дислокации мы будем решать все текущие вопросы с обмундированием и оборудованием, лекарствами, продуктами. Важно, чтобы вы успешно выполнили задачи, поставленные президентом России, Верховным главнокомандующим Владимиром Владимировичем Путиным, и благополучно вернулись домой — живыми и здоровыми», — сказал Мурат Кумпилов.

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Глава Адыгеи подчеркнул, что власти окажут поддержку и семьям бойцов. Здесь же волонтёры собрали пожелания ребят — все поступившие обращения передадут на исполнение в муниципалитеты.

По поручению Мурата Кумпилова командир сформированного дивизиона будет постоянно контактировать с ответственными лицами в администрации главы Адыгеи и республиканском Кабмине.

Как сообщила пресс-служба главы республики, ранее при содействии регионального отделения партии «Единая Россия» для мобилизованных закупили спальные мешки, пенополиуретановые коврики, сапоги и дождевики. Также приобрели радиостанции, тактические сетки, армейские аптечки и дождевики для бойцов Росгвардии.