«Миссис Крым-2022» осудили за исполнение украинской песни

В Крыму королева красоты Ольга Валеева вместе со своей подругой спели «Червону калину» и выложили видео в соцсети. Как сообщает пресс-служба МВД Крыма, песня считается боевым гимном экстремистской организации, «Украинской повстанческой армии»* и полка «Азов»**.

За видео на девушек составили административные протоколы по ст. 20.3.3 КоАП РФ (Дискредитация ВС РФ), и ст. 20.3 КоАП РФ (Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики). Суд признал их виновными и назначил одной девушке 10 суток ареста, а другой штраф в размере 40 тыс. рублей.

Валеева написала в соцсетях, что просто спела песню и не знала, что она запрещена:

«Пели мы её без всяких смыслов, и подсмыслов, и символов. Просто спели украинскую песню (мы так думали, что это просто песенка, которую знаем давно). Вы думаете, я бы стала рисковать, зная, что как оказалось, значит эта песня?»

«Червона калина» была маршем Украинских сечевых стрельцов — воинского формирования в составе армии Австро-Венгерской империи во время Первой мировой войны. Позже, во времена Второй мировой, песня стала использоваться в качестве неофициального гимна членами Украинской повстанческой армии (УПА) (запрещена в РФ), которая считала себя преемницей сечевых стрельцов. Российские власти считают украинскую народную песню, написанную в начале XX века, дискредитирующей российские вооруженные силы из-за строчки «освобождать братьев-украинцев с московских оков». После ввода российских войск на территорию Украины песня стала одним из символов сопротивления действиям российской армии.

Ранее Юга.ру рассказывали, что в Крыму на 13 суток арестовали преподавателя техникума. Он смотрел клип «Байрактар» про одноимённый беспилотник, который использует украинская армия. Также мужчину уволили из учебного заведения.

* Организация украинских националистов — «Украинская повстанческая армия» (ОУН-УПА) — украинская организация, признанная экстремистской и запрещённая на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).

** «Азов» — организация признана террористической (решение Верховного суда РФ от 02.08.2022).