В Краснодарском крае власти заплатили подрядчику 1,6 млн рублей за невыполненную работу

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Владимира Аносова, Юга.ру
    © Фото Владимира Аносова, Юга.ру

В Щербиновском районе подрядчик попросил 1,6 млн за невыполненные работы на спортплощадке. Местные власти согласились заплатить

В пресс-службе краевой прокуратуры рассказали, что ведомство провело проверку строительства спортплощадки в селе Глафировка Щербиновского района и выяснило, что подрядчик украл 1,6 млн рублей.

По данным прокуратуры, подрядчик во время строительства площадки предоставил муниципальному заказчику документы на оплату невыполненных работ. Власти, зная, что работы не сделаны, все равно подписали документы и перечислили средства.

Материалы проверки прокуратура направила в полицию. Там по факту случившегося завели уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество в особо крупном размере). Ход и результаты расследования дела прокуратура поставила на контроль.

Ранее Юга.ру писали, что в Новороссийске подрядчик завысил стоимость ремонта домов на 11 млн рублей.  После прокурорской проверки возбудили три уголовных дела.

Прокуратура Щербиновский район

Новости

В Краснодарском крае по ошибке мобилизовали 50 человек. Их уже отправили домой
В Краснодарском крае власти заплатили подрядчику 1,6 млн рублей за невыполненную работу
Полиция объявила в розыск Марину Овсянникову. Экс-редактор «Первого канала» находилась под домашним арестом за дискредитацию армии
Предприятия Краснодарского края увеличат производство товаров первой необходимости для участников спецоперации
«Это экстремальный год для рисоводов». Реконструкция Федоровского гидроузла на реке Кубань обойдётся в 7,35 млрд рублей
На модернизацию очистных сооружений на Черноморском побережье планируют потратить 66 млрд рублей

Лента новостей

Сбежали или релоцировались
Сегодня, 18:00
Сбежали или релоцировались
Шесть историй краснодарцев, уехавших от мобилизации в другие страны
Что известно о том, сколько продлится частичная мобилизация в России
Сегодня, 14:52
Что известно о том, сколько продлится частичная мобилизация в России
5 главных страхов перед лазерной коррекцией зрения
30 сентября, 15:51 Реклама
5 главных страхов перед лазерной коррекцией зрения
Больно, опасно, дорого — правда или нет?

Реклама на сайте