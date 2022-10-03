В Краснодарском крае власти заплатили подрядчику 1,6 млн рублей за невыполненную работу

В Щербиновском районе подрядчик попросил 1,6 млн за невыполненные работы на спортплощадке. Местные власти согласились заплатить

В пресс-службе краевой прокуратуры рассказали, что ведомство провело проверку строительства спортплощадки в селе Глафировка Щербиновского района и выяснило, что подрядчик украл 1,6 млн рублей.

По данным прокуратуры, подрядчик во время строительства площадки предоставил муниципальному заказчику документы на оплату невыполненных работ. Власти, зная, что работы не сделаны, все равно подписали документы и перечислили средства.

Материалы проверки прокуратура направила в полицию. Там по факту случившегося завели уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество в особо крупном размере). Ход и результаты расследования дела прокуратура поставила на контроль.

Ранее Юга.ру писали, что в Новороссийске подрядчик завысил стоимость ремонта домов на 11 млн рублей. После прокурорской проверки возбудили три уголовных дела.