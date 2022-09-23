В Краснодарском крае завели уголовное дело на подрядчика, который украл 11 млн рублей

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В Новороссийске подрядчик завысил стоимость ремонта домов на 11 млн рублей

В январе 2021 года Краснодарский краевой фонд капитального ремонта многоквартирных домов заключил договор с подрядчиком на ремонт многоэтажек в Новороссийске.

Фонд отдал подрядчику техзадание. Позже организация предоставила акты о приёмке выполненных работ по ремонту фасадов, крыш и систем электроснабжения. Но выяснилось, что стоимость работы завысили на 11 млн рублей, рассказали в пресс-службе краевой прокуратуры.

После прокурорской проверки завели три уголовных дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество в особо крупном размере). Материалы направили в следственные органы. Ход расследования будет контролировать прокуратура.

Как писали Юга.ру, в Сочи СК направил в суд дело в отношении застройщиков. Они украли у 29 человек 74 млн рублей.

Мошенничество Новороссийск Прокуратура

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