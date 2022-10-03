В России появится Центр биометрических технологий

Президент России Владимир Путин подписал указ о создании совместного предприятия АО «Центр биометрических технологий» (ЦБТ)

Учредителями станут «Ростелеком» (49% акций), Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом (26% акций) и Банк России (25% акций). Соответствующий указ подписал президент РФ.

ЦБТ займется разработкой, развитием и тиражированием цифровых технологий идентификации и аутентификации (в том числе на основе биометрических персональных данных), а также сервисов подписания и хранения документов, включая создание, развитие и эксплуатацию коммерческих сервисов и типовых решений. Это позволит повысить уровень цифровизации в различных отраслях экономики.

Стороны объединят усилия и экспертизу в сфере биометрии для ускорения перевода различных услуг в цифровой вид. ЦБТ станет оператором ГИС «Единая биометрическая система» и будет обеспечивать сбор, хранение, обработку и проверку биометрических персональных данных с учетом требований, установленных ФЗ от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Напомним, с 2018 года оператором системы был «Ростелеком».

Единая биометрическая система — необходимая часть механизма удаленной идентификации, который позволяет гражданам дистанционно получать услуги. Она запущена по инициативе Минцифры России, Банка России и «Ростелекома» в рамках реализации национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» 30 июня 2018 года. 30 декабря 2021 года Единая биометрическая система стала государственной.

«Ростелеком» проделал большую работу по повышению доступности и качества оказания услуг гражданам в электронном виде. Немалую роль в этом сыграли биометрические технологии. Сегодня они все чаще находят применение в различных сферах нашей жизни. Уверен, что именно биометрия придаст новый импульс развитию цифровой экономики и сферы дистанционных услуг, а совместное предприятие — государственной Единой биометрической системе. А совместное использование сервисов подписания и хранения документов, ЕСИА и биометрии, в свою очередь, станет основой полноценного цифрового профиля гражданина», — сказал вице-президент — директор по цифровой идентичности «Ростелекома» Иван Беров.

«Единая биометрическая система — один из основных элементов цифровой инфраструктуры страны. Банк России поддерживает создание совместного предприятия и считает, что концентрация ресурсов, технологий и управления в этой новой организации обеспечит внедрения безопасных биометрических технологий в разных сферах нашей жизни. Для граждан это упростит получение финансовых и нефинансовых услуг в цифровом виде, бизнесу это позволит внедрять инновации и снизить издержки. Развитие Единой биометрической системы также будет способствовать развитию российских технологий и повышению их конкурентоспособности», — отметила первый заместитель председателя Банка России Ольга Скоробогатова.