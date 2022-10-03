На модернизацию очистных сооружений на Черноморском побережье планируют потратить 66 млрд рублей

В городах на Черноморском побережье до 2025 года планируют реконструировать 17 очистных сооружений. На это потратят 66 млрд рублей, поступившие в бюджет края в качестве инфраструктурного кредита.

Сети, которые хотят реконструировать, находятся в Сочи, Новороссийске, Анапе, Геленджике и Туапсинском районе. Они осуществляют очистку 80% всех сточных вод, поступающих в Черное море, сообщили в пресс-службе администрации края. К работам планируют приступить в 2023 году.

Ранее стало известно, что модернизировать очистные сооружения в Сочи начнут осенью. Там хотят отремонтировать семь объектов, которые изношены на 70-80%. При этом сроки работ могут сдвинуть из-за санкций. В ноябре 2021 года на реновацию водопроводов и канализаций городу выделили 139 млн рублей

Зимой 2022 года власти говорили, что в Краснодарском крае и Крыму запустят пилотный проект по очистке канализации. В его рамках на Черноморском побережье планируется сделать единую программу очистки с едиными стандартами.