В амфитеатре парка «Краснодар» покажут игру «быков»

Краснодарский край, Вся Россия

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  • Амфитеатр парка «Краснодар» © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    Амфитеатр парка «Краснодар» © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Выездной матч 11 тура РПЛ ФК «Краснодар» проведет в Самаре

3 октября в 19:00 на стадионе «Самара Арена» начнется матч между местными «Крыльями Советов» и «Краснодаром». Прямую трансляцию игры покажут на большом экране в амфитеатре парка «Краснодар». Это последний матч 11 тура.

«Быки» сейчас занимают 5 место в турнирной таблице. В случае победы они могут подняться на третье место. Соперник быков находится на 11 месте в таблице. В последних 5 матчах между собой команды одержали по 2 победы и однажды сыграли вничью. Фаворитом встречи эксперты считают самарский клуб. Аналитики предполагают, что матч должен получиться результативным. Транслировать игру в амфитеатре парка «Краснодар» начнут в 19:00. 

Ранее Юра.ру писали о том, что «быки» выиграли кубковый матч против команды из «Нижнего Новгорода» и возглавили свою группу.

парк «Краснодар» ФК «Краснодар» Футбол

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В амфитеатре парка «Краснодар» покажут игру «быков»

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