В Краснодаре на Главной городской площади на один день открыли мобильный военкомат

Краснодарский край

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  • © Фото Imprensa Agru, pexels.com
    © Фото Imprensa Agru, pexels.com

На улице Красной в Краснодаре установили однодневный мобилизационный пункт

В Краснодаре на пересечении улиц Красной и Будённого установили мобильный пункт отбора на военную службу по контракту. Он появился там по инициативе городского управления по делам казачества и военнослужащих.

В пункте желающие могли узнать о социальных гарантиях и особенностях службы. Также горожане могли пройти психологический тест на профпригодность, определяющий место службы в одном из родов войск.

Журналист Юга.ру уточнила в пресс-службе мэрии, что пункт работал только 2 октября. Будет ли он работать на выходных 8-9 октября — пока неизвестно.

Как писали Юга.ру, мобильные военкоматы появились в Астраханской области на границе с Казахстаном и на российско-грузинской границе. Также в соцсетях появилась неофициальная информация, что на границе с Абхазией выезжающих могут проверять по спискам мобилизованных. 

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