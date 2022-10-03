В Краснодаре на Главной городской площади на один день открыли мобильный военкомат

В Краснодаре на пересечении улиц Красной и Будённого установили мобильный пункт отбора на военную службу по контракту. Он появился там по инициативе городского управления по делам казачества и военнослужащих.

В пункте желающие могли узнать о социальных гарантиях и особенностях службы. Также горожане могли пройти психологический тест на профпригодность, определяющий место службы в одном из родов войск.

Журналист Юга.ру уточнила в пресс-службе мэрии, что пункт работал только 2 октября. Будет ли он работать на выходных 8-9 октября — пока неизвестно.

Как писали Юга.ру, мобильные военкоматы появились в Астраханской области на границе с Казахстаном и на российско-грузинской границе. Также в соцсетях появилась неофициальная информация, что на границе с Абхазией выезжающих могут проверять по спискам мобилизованных.