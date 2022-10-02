В Краснодарском крае восемь мобилизованных поженились со своими невестами

В Краснодарском крае организовали бракосочетания восьми мобилизованных, об этом попросили сами призывники

Как сообщила пресс-служба краевой администрации, церемонии прошли в пунктах сбора и подготовки. По российскому закону, брак может быть оформлен не раньше, чем через месяц после подачи заявления. Однако при условии особых обстоятельств срок регистрации сокращается. К таким случаям относят рождение у пары совместного ребенка, установление отцовства, а сейчас — получение мужчиной повестки о частичной мобилизации.

Таким образом, ЗАГСы региона оформляют браки призывников в день подачи заявления. Для этого мужчину отпускают на один день из пункта сбора.