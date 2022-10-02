В Краснодарском крае восемь мобилизованных поженились со своими невестами

Краснодарский край

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  • © Фото с сайта pixabay.com
    © Фото с сайта pixabay.com

В Краснодарском крае организовали бракосочетания восьми мобилизованных, об этом попросили сами призывники

Как сообщила пресс-служба краевой администрации, церемонии прошли в пунктах сбора и подготовки. По российскому закону, брак может быть оформлен не раньше, чем через месяц после подачи заявления. Однако при условии особых обстоятельств срок регистрации сокращается. К таким случаям относят рождение у пары совместного ребенка, установление отцовства, а сейчас — получение мужчиной повестки о частичной мобилизации.

Таким образом, ЗАГСы региона оформляют браки призывников в день подачи заявления. Для этого мужчину отпускают на один день из пункта сбора.

  • © Скриншот фото с сайта администрации Краснодарского края
    © Скриншот фото с сайта администрации Краснодарского края
  • © Скриншот фото с сайта администрации Краснодарского края
    © Скриншот фото с сайта администрации Краснодарского края
  • © Скриншот фото с сайта администрации Краснодарского края
    © Скриншот фото с сайта администрации Краснодарского края
  • © Скриншот фото с сайта администрации Краснодарского края
    © Скриншот фото с сайта администрации Краснодарского края
  • © Скриншот фото с сайта администрации Краснодарского края
    © Скриншот фото с сайта администрации Краснодарского края
  • © Скриншот фото с сайта администрации Краснодарского края
    © Скриншот фото с сайта администрации Краснодарского края
  • © Скриншот фото с сайта администрации Краснодарского края
    © Скриншот фото с сайта администрации Краснодарского края
  • © Скриншот фото с сайта администрации Краснодарского края
    © Скриншот фото с сайта администрации Краснодарского края

Как писали Юга.ру, рэпер из Краснодара Иван Петунин (творческий псевдоним Walkie) 30 сентября совершил самоубийство, заявив в предсмертном видео, что не имеет права «взять в руки автомат и стрелять по людям».

Армия Семья Частичная мобилизация для СВО

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