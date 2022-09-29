В Краснодаре сгорел ночной клуб «Амбар». Одного человека с ожогами госпитализировали

Днем 29 сентября в Краснодаре загорелся ночной клуб «Амбар». В здании выбило стекла, в результате пострадал человек

В сети очевидцы сообщили, что на улице Красноармейской загорелся ночной клуб «Амбар». По их словам, в помещении произошел взрыв и вылетели стекла. Бригада скорой увезла обгоревшего мужчину.

В пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю сказали, что о пожаре диспетчеру сообщили в 12:50. По прибытию спасатели установили, что возгорание произошло в подвале клуба на площади 60 кв. метров.

Огонь потушили почти за 40 минут. Также в ведомстве подтвердили, что один человек пострадал, о его состоянии не сообщается. Причины пожара пока не установлены.