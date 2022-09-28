В Сочи у самолета не сработал один двигатель во время взлета

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В аэропорту Сочи 27 сентября самолет «Аэрофлота» не смог взлететь из-за поломки двигателя

В телеграм-канале Aviaincident сообщили, что 27 сентября в аэропорту Сочи не смог взлететь рейс А-320/М Сочи — Пермь. На скорости 130 км/ч левый двигатель самолета не вышел на взлетный режим. 

В пресс-службе аэропорта рассказали, что во время подготовки к взлету экипаж получил сигнал о неисправности одной из систем воздушного суда. Командир принял решение вернуться на стоянку. 

Пассажирам на время ожидания выдали напитки и горячее питание. Авиакомпания предоставила резервное судно и рейс вылетел в 21:14.

Как писали Юга.ру, в конце августа самолет, вылетевший из Сочи, два часа кружил над аэропортом и вернулся на стоянку из-за технических неполадок. Все это время он вырабатывал топливо.

Авиация Аэропорты Сочи

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В Сочи у самолета не сработал один двигатель во время взлета
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