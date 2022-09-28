Большинство клиентов Сбера на Кубани получают пенсию онлайн

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  • © Фото freepik, ru.freepik.com/
    © Фото freepik, ru.freepik.com/

Для получения пенсии большинство клиентов Сбера в Краснодарском крае выбирают банковскую карту

В Краснодарском крае свыше 980 тыс. человек получают пенсионные выплаты в Сбере. При этом большинство из них выбирают для получения пенсии банковскую карту. С начала 2022 года Краснодарское отделение Сбербанка выпустило 48 тыс. социальных карт для пенсионеров.

«СберКарта МИР — удобный вариант для зачисления и надежного сохранения пенсии, а также получения пособий. Наши клиенты, которые получают пенсию, могут получить дополнительный доход. На остаток по карте начисляются 3,5% годовых. Проценты выплачиваются на счет карты по истечении каждого трехмесячного периода с даты открытия карты», — рассказала управляющая Краснодарским отделением Сбербанка Татьяна Сергиенко.

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С помощью «Пенсионной» карты можно воспользоваться бонусной программой «СберСпасибо»: до 0,5% от Сбера и до 30% от партнеров. Бонусы можно копить и обменивать за покупки по карте. В программе участвуют более 75 тыс. торговых точек партнеров.

Карта бесконтактная, выпускается сроком на пять лет. Перевести пенсию можно через Сбербанк Онлайн или в любом в офисе банка.  

Как писали Юга.ру, за полгода жители юга России и Северного Кавказа оплатили 2,5 млн покупок на 6,6 млрд рублей с помощью SberPay.

Банки Деньги карты "Мир" Пенсии Пенсионеры Сбербанк Финансы

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