Большинство клиентов Сбера на Кубани получают пенсию онлайн

Для получения пенсии большинство клиентов Сбера в Краснодарском крае выбирают банковскую карту

В Краснодарском крае свыше 980 тыс. человек получают пенсионные выплаты в Сбере. При этом большинство из них выбирают для получения пенсии банковскую карту. С начала 2022 года Краснодарское отделение Сбербанка выпустило 48 тыс. социальных карт для пенсионеров.

«СберКарта МИР — удобный вариант для зачисления и надежного сохранения пенсии, а также получения пособий. Наши клиенты, которые получают пенсию, могут получить дополнительный доход. На остаток по карте начисляются 3,5% годовых. Проценты выплачиваются на счет карты по истечении каждого трехмесячного периода с даты открытия карты», — рассказала управляющая Краснодарским отделением Сбербанка Татьяна Сергиенко.

С помощью «Пенсионной» карты можно воспользоваться бонусной программой «СберСпасибо»: до 0,5% от Сбера и до 30% от партнеров. Бонусы можно копить и обменивать за покупки по карте. В программе участвуют более 75 тыс. торговых точек партнеров.

Карта бесконтактная, выпускается сроком на пять лет. Перевести пенсию можно через Сбербанк Онлайн или в любом в офисе банка.