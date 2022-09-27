Следователи передали в суд дело фельдшера станицы Хамкетинской, которая работала по подложному диплому 9 месяцев и получила 750 тыс. за переезд на труднодоступную территорию

В начале 2022 года краевая прокуратура выяснила, что единственная фельдшер станицы Хамкетинской Анжела Мифтахова работала там с апреля по декабрь 2020 года без медицинского образования и получила 750 тыс. рублей за переезд в сельскую местность. Позже «Комсомольская правда — Кубань» написала, что лжефельдшер — дочь главврача центральной больницы Мостовского района Эльзы Мифтаховой.

Юга.ру опубликовали репортаж из станицы, где никогда не было аптеки, а фура с продовольствием приезжает раз в месяц.

27 сентября следственный отдел ОМВД РФ по Мостовскому району завершил расследование уголовного дела против Мифтаховой по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат). Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.