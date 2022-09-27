Курорт «Роза Хутор» выпустил «Дневник натуралиста-исследователя гор»

Курорт «Роза Хутор» представил пособие для детей об особенностях горной природы Западного Кавказа

Развитие детского познавательного туризма и популяризация знаний об уникальной природе горного Причерноморья — приоритетные задачи повестки устойчивого развития курорта «Роза Хутор». В его Горной академии с 2017 года прошли практикумы более трёх тысяч ребят.

В этом летнем сезоне курорт выпустил второе издание образовательного пособия «Дневник натуралиста-исследователя гор» для детей. В богато иллюстрированной книге в увлекательной форме изложены cведения о ландшафтном и биологическом разнообразии территории и окрестностей «Роза Хутор», а также об особенностях горной природы Западного Кавказа. Вооружившись этим дневником, юные гости курорта узнают о процессах образования гор, соберут собственную коллекцию горных пород, изучат местные растения и животных. Издании содержит и задания по пройденному материалу.

Методическую проработку дневника в первом издании обеспечили специалисты Географического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова. Второе издание заново переработали и собрали преподаватели бывшей сочинской станции юннатов — муниципального учреждения дополнительного образования для детей «Эколого-биологический центр им. С. Ю. Соколова». «Мы сохраняем традицию юннатского движения, о возрождении которого сейчас говорят и на правительственном уровне. Поэтому мы с удовольствием приняли участие в создании новых методических материалов для «Роза Хутор». Курорт серьезно и комплексно работает в этом направлении. Сейчас в его распоряжении есть и методическая база, и качественные учебные материалы и соответствующим образом подготовленные гиды, которые могут вместе с детьми отправиться в поход и показать им всё, о чём рассказывается в книгах прямо в живой природе», — считает руководитель Эколого-биологического центра Елена Мальц.

Организацией научно-познавательных практикумов на «Роза Хутор» занимается Центр активного отдыха курорта, который в рамках Горной академии для детей предлагает несколько программ. Например, «Горная бродилка» помогает маленьким исследователям узнать много интересного о геологии, ландшафте, горных реках и лесах, растениях и животных, они учатся определять виды деревьев, папоротников, мхов и других растений. В «Школе выживания» юные туристы узнают, как правильно подготовиться к походу, подобрать экипировку, разбить лагерь, развести костер, очистить воду для питья, как вести себя в грозу и многое другое. Есть ещё также «Поход колонизация», «Экспедиция», а также программа «Тайная жизнь птиц», в ходе которой детей знакомят с орнитологической фауной региона, учат различать виды птиц, их голоса и сигналы.

По словам руководителя Центра активного отдыха «Роза Хутор» Анны Тигушкиной, на курорте стремятся сделать акцент на интересные образовательные форматы, когда ребенок получает яркие впечатления и приобретает полезные навыки, отдыхая в горах. «Мы отмечаем рост интереса семейной аудитории к такой форме детского досуга. Для родителей важно, чтобы ребенок мог набираться сил и здоровья на свежем воздухе, общаться с другими детьми и, конечно, узнавать что-то новое. Наши образовательные программы также позволяют с раннего возраста формировать приверженность к такому активному виду отдыха как горный туризм», — говорит Анна Тигушкина.