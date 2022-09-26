В Анапе обсудили проблемы развития образования в условиях миграции

В Анапе сенаторы Совета Федерации РФ совместно с депутатами Законодательного Собрания Краснодарского края (ЗСК) обсудили проблемы развития системы образования в субъектах РФ с высоким приростом населения за счёт внутренней миграции

В своём выступлении заместитель председателя ЗСК — председатель комитета по вопросам здравоохранения и соцзащиты населения Николай Петропавловский отметил, что Кубань — регион с благоприятными для проживания и работы условиями — остается традиционно привлекательным для мигрантов как из других субъектов страны, так и из-за рубежа.

«В связи с известными событиями миграционная ситуация продолжает усложняться — усиливается, в том числе, и давление на социальную сферу региона, возникают проблемы, связанные с развитием системы образования и обеспечения квалифицированными кадрами всех отраслей экономики. Очень важно, что сегодня на федеральном уровне рассматриваем проблемы региона, которые важны для будущего края. От того, насколько правильно поставлены вопросы образования сегодня, зависит, кто будет жить на Кубани завтра», — подчеркнул Николай Петропавловский.

Отдельно он отметил изменения правовой базы региона по совершенствованию системы профессионального образования. Её скорректировали с учетом запросов времени и нацелили на практическую подготовку кадров.

Министр образования, науки и молодежной политики Краснодарского края Елена Воробьева рассказала, что в профессиональных образовательных организациях Кубани готовят выпускников по 63 профессиям и 143 специальностям. В 2022 году на 7% увеличилось количество учреждений, в которых обучают по наиболее перспективным и востребованным из них. По её словам, для обеспечения на перспективу потребности экономики края в IT-специалистах с 2020 по 2022 годы на эти направления в вузах и колледжах дополнительно выделили 1038 мест.

Председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова отметила позитивный опыт Краснодарского края по развитию системы образования, обеспечению квалифицированными кадрами с учётом высокой внутренней миграции. «Хочу обратить внимание и на высокий уровень подготовки региона к нашему выездному совещанию. Мы посетили ряд колледжей, учебных мастерских, детский технопарк «Кванториум», другие образовательные организации, где познакомились с преподавателями и ребятами, а также подходами, методиками преподавания, нацеленными на практическую подготовку молодых специалистов. В Краснодарском крае мы работаем уже второй раз и знаем, видим, как ответственно, с душой трудятся на Кубани, вкладывают все силы, знания, опыт и талант в развитие родного региона и всей России. Рассчитываем, что конкретные предложения по итогам выездного совещания будут реализованы в интересах граждан нашей многонациональной страны», — сказала Гумерова.