Глава Крыма объявил, что в его регионе мобилизация закончится уже сегодня

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов объявил, что его регион уже выполнил все необходимые нормы по мобилизации граждан на военную операцию в Украине

Сергей Аксёнов, с октября 2014 года занимающий пост главы Республики Крым, в своем телеграм-канале отчитался о полном исполнении квот, заявленных федеральным центром для «частичной мобилизации»: «Мобилизационные мероприятия в Крыму будут завершены <...> сегодня [25 сентября 2022 г.] до конца дня <...> Слова благодарности крымчанам, которые выполнили свой долг, проявили мужество и пришли в военкоматы, чтобы присоединиться к Вооруженным Силам России».

Стоит отметить, что 23 сентября Сергей Аксёнов сообщил, что его сын был призван в армию и уже прибыл в подразделение.

Узнать, какую часть из призванных составляют крымские татары, в данный момент не представляется возможным.

Напомним, что вчера глава Чечни Рамзан Кадыров предложил мобилизовывать силовиков.

А днем ранее Министерство обороны РФ выпустило инструкцию, касающуюся того, кто не попадает под нынешний призыв.