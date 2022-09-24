В России второй раз за год повысят тарифы ЖКХ. В 2023 году их обещают не индексировать

Краснодарский край, Вся Россия

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Правительство РФ перенесло индексацию тарифов ЖКХ на 1 декабря 2022 года

В России решили поднять тарифы ЖКХ на 8 месяцев раньше. Это сделают 1 декабря 2022 года вместо июля 2023 года, сообщили в пресс-службе Минэкономразвития.

В ведомстве добавили, что предельный уровень индексации не превысит 9%. То есть средний ежемесячный платеж на одну семью из трёх человек в месяц вырастет на 324 рубля. Окончательное решение об уровне индексации субъекты примут самостоятельно.

В Минэкономразвития такое решение объяснили необходимостью «обеспечения бесперебойной работы и развития инфраструктуры ЖКХ». Также тарифы пообещали не поднимать раньше 1 июля 2024 года. 

«ФАС России проконтролирует соблюдение утвержденных предельных индексов и не допустит необоснованного роста», — добавили в пресс-службе. 

Ранее Юга.ру рассказывали о проблеме с водоснабжением в краснодарском поселке Прогресс. Второй год подряд жителям отключают воду из-за долгов совхоза.

ЖКХ Министерство экономического развития РФ

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В России второй раз за год повысят тарифы ЖКХ. В 2023 году их обещают не индексировать
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