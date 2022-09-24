В Краснодаре завершает работу выставка «Новое народное»
25 сентября в Краснодаре последний день будет работать выставка «Новое народное» проекта «Выход в город»
Мультимедийная выставка «Новое народное» работает в Краснодаре с 16 сентября. Её приурочили к Дню города. 25 сентября — последний день, когда её можно посетить.
Выставка посвящена становлению города в начале ХХ века благодаря промышленной революции. Её гостей знакомят с историей Краснодара при помощи «оживших» исторических картин и мультимедиа-инсталляций. Снимки отретушированы и «оживлены» художниками и дизайнерами-аниматорами, а качество улучшено при помощи нейросетей.
Как рассказали авторы, называть выставки сочетанием двух эпитетов — традиция. А в этот раз название помогли придумать сотрудники городской администрации.
«Предложили — и нам понравилось. Ведь в нашем городе всегда есть некое противопоставление Екатеринодара и Краснодара — старого и нового; и в рамках празднования Дня города — 2022 проходят мастер-классы: мастера учат традиционному мастерству и технологиям. Наша выставка дополняет этот исторический мотив», — рассказали авторы проекта.
Посетить «Новое народное» можно с 18:00 до 22:00 во дворе Муниципального концертного зала по ул. Красной, 122 (вход с ул. Длинной). Вход свободный.
Как писали Юга.ру, В Краснодарском художественном музее имени Коваленко 23 сентября открылась академическая выставка «Диалог». Она будет работать до 9 октября.