В Краснодаре завершает работу выставка «Новое народное»

25 сентября в Краснодаре последний день будет работать выставка «Новое народное» проекта «Выход в город»

Мультимедийная выставка «Новое народное» работает в Краснодаре с 16 сентября. Её приурочили к Дню города. 25 сентября — последний день, когда её можно посетить.

Выставка посвящена становлению города в начале ХХ века благодаря промышленной революции. Её гостей знакомят с историей Краснодара при помощи «оживших» исторических картин и мультимедиа-инсталляций. Снимки отретушированы и «оживлены» художниками и дизайнерами-аниматорами, а качество улучшено при помощи нейросетей.

Как рассказали авторы, называть выставки сочетанием двух эпитетов — традиция. А в этот раз название помогли придумать сотрудники городской администрации.

«Предложили — и нам понравилось. Ведь в нашем городе всегда есть некое противопоставление Екатеринодара и Краснодара — старого и нового; и в рамках празднования Дня города — 2022 проходят мастер-классы: мастера учат традиционному мастерству и технологиям. Наша выставка дополняет этот исторический мотив», — рассказали авторы проекта.