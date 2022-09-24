В России назначили нового замглавы Минобороны

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  • Михаил Мизинцев © Скриншот видео Минобороны РФ, youtu.be/qKMRAkt1meM
    Михаил Мизинцев © Скриншот видео Минобороны РФ, youtu.be/qKMRAkt1meM

Новым замминиста обороны РФ по материально-техническому обеспечению стал Михаил Мизинцев

24 сентября в России назначили нового заместителя министра обороны РФ по материально-техническому обеспечению. Им стал генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Ранее эту должность занимал Дмитрий Булгаков. Его уволили в связи с переходом на другую работу

Кто такой Мизинцев?

Он родился в 1962 году. В 1980 году году окончил Калининское суворовское военное училище. С 1980 по 1984 год был курсантом Киевского высшего общевойскового командного училища. Занимал должности в различных группах войск и военных округах, в Генеральном штабе ВС РФ, штабах Северо-Кавказского и Московского военных округов. С 2014 года занимал должность начальника Национального центра управления обороной РФ, сообщил ТАСС

Как писали Юга.ру, утром 21 сентября в России началась частичная мобилизация. Глава Чечни призвал мобилизовать силовиков.

Армия Министерство обороны России

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В России назначили нового замглавы Минобороны
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