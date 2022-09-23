В Краснодаре начались общественные обсуждения проекта трамвайной ветки на ул. Московской и Красных Зорь

С 23 сентября на официальном сайте администрации Краснодара можно внести предложение по проекту строительства трамвайной ветки в западной части города

Пресс-служба администрации Краснодара рассказала, что с жителями города началось обсуждения проекта строительства трамвайной ветки на пересечении улиц Московской и Красных Зорь. Пока речь идет только о «нулевом» этапе модернизации трамвайной ветки.

«Подразумевается, что при модернизации перекрестка построят дополнительное соединение трамвайных линий по маршруту от ул. Красных Зорь до ул. Московской и в обратном направлении. В будущем это позволит объединить западную часть города и восточную, где также планируется строительство ветки»,— рассказал замглавы Краснодара Владимир Архипов.

Также в мэрии сообщили, что при строительстве впервые планируют применить стрелочные переводы с гибким остряком, которые работают плавно. Они повышают скорость прохождения трамваев на участках со стрелочными переводами, что поможет избежать задержек на маршрутах.

Недавно Юга.ру писали, что протяженность нового трамвайного узла составит около 200 метров. Полностью завершить строительство развязки планируют до 2024 года.

Согласно документу, помимо «нулевого» этапа будет построена трамвайная линия протяженностью 14,6 км от ул. Толбухина (Западное трамвайное депо) до ЖК «Немецкая деревня». Также до 2026 года будут построены трамвайные пути от ЖК «Немецкая деревня» до спортивного комплекса «Баскет-Холл» длиной 11,2 км и от него до ул. Московской длиной 9,6 км.

Жители Краснодара могут изучить документы, в том числе проекты планировки и межевания территории. Внести свои предложения можно до 29 сентября на официальном сайте администрации города.

О намерении построить в Краснодаре новые трамвайные линии стало известно еще в 2021 года. ГК «Синара» до 2026 года планирует построить в Краснодаре 71 км трамвайных путей.