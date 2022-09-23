Средний вклад южных клиентов СберПервый вырос втрое за лето

Число таких вкладов и новых клиентов банка ежемесячно растет в среднем на 10-15%.

«Клиентам СберПервый сейчас доступно выгодное размещение средств в рублях сроком от 5 месяцев на вкладах «Лучший %» и «СберВклад Прайм» с возможностью дохода до 7,5% и 7,2% соответственно. В сентябре мы помогли нашим премиальным клиентам оформить вклады почти на 11 млрд рублей. Причём объём открытых депозитов с начала сентября уже почти на 80% больше, чем среднемесячный объём вкладов во втором квартале. Также отмечу, что средний размер депозита вырос почти в 3 раза: до 15,8 млн рублей», — рассказала зампредседателя Юго-Западного Сбербанка Лариса Безделева.

На территории обслуживания Юго-Западного банка 12 офисов СберПервого представлены в 8 городах. В любом из них можно получить консультацию и стать премиальным клиентом Сбера. Узнать подробнее о вкладах можно на сайте.