В сочинский суд направили дело застройщиков, которые украли более 74 млн рублей

Прокуратура Сочи направила в суд дело о мошенничестве в особо крупном размере в отношении застройщиков

По версии следствия, с 2016 по 2020 годы в Сочи руководство компании- застройщика украло 74 млн рублей у 29 человек. Обвиняемые утверждали, что собранные деньги, это инвестиции в строительство жилых домов. Они создавали видимость работ и скрывали отсутствие разрешительной документации

В итоге на застройщиков завели уголовное дело по ч. 3, 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с причинением ущерба гражданам в крупном и особо крупном размерах). Материалы направили в Центральный суд Сочи, сообщили в краевой прокуратуре.

Ранее Юга.ру неоднократно рассказывали о подобных приговорах. В Краснодаре по пять лет колонии назначили застройщикам, которые украли 420 млн рублей. А учредитель ООО «КубаньКапиталСтрой» получил пять лет условно за кражу 100 млн рублей.