«ЮгСтройИнвест» и крупные банки проведут акцию «Ипотечная суббота»

24 сентября представители ведущих банков страны будут ждать клиентов в офисе группы компаний «ЮгСтройИнвест». Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк, Промсвязьбанк и другие банки подготовили новые выгодные предложения по ипотечному кредитованию на покупку квартир. Не выходя из офиса можно будет сразу подать заявку на ипотеку, дождаться одобрения банка и оформить сделку.

Специалисты «ЮгСтройИнвест» помогут подобрать квартиру со скидкой, удачной планировкой и лучшим видом из окна. Будущие дольщики смогут сэкономить не только деньги, но и время.