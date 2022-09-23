«ЮгСтройИнвест» и крупные банки проведут акцию «Ипотечная суббота»
24 сентября «ЮгСтройИнвест» и представители популярных банков предложат клиентом выгодные предложения по ипотеке
24 сентября представители ведущих банков страны будут ждать клиентов в офисе группы компаний «ЮгСтройИнвест». Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк, Промсвязьбанк и другие банки подготовили новые выгодные предложения по ипотечному кредитованию на покупку квартир. Не выходя из офиса можно будет сразу подать заявку на ипотеку, дождаться одобрения банка и оформить сделку.
Специалисты «ЮгСтройИнвест» помогут подобрать квартиру со скидкой, удачной планировкой и лучшим видом из окна. Будущие дольщики смогут сэкономить не только деньги, но и время.
В пресс-службе застройщика рассказали, что всех, кто купит или забронирует квартиру уже в эту субботу, ждут ценные подарки от застройщика, которые точно пригодятся дольщикам на новоселье.
Акция «Ипотечная суббота» состоится 24 сентября с 10:00 до 18:00 в офисе продаж группы компаний «ЮгСтройИнвест» на улице Конгрессная, 31.