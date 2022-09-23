«ЮгСтройИнвест» и крупные банки проведут акцию «Ипотечная суббота»

Реклама Краснодарский край

Распечатать

  • ЮгСтройИнвест © Фото Алексея Харченко
    ЮгСтройИнвест © Фото Алексея Харченко

24 сентября «ЮгСтройИнвест» и представители популярных банков предложат клиентом выгодные предложения по ипотеке

24 сентября представители ведущих банков страны будут ждать клиентов в офисе группы компаний «ЮгСтройИнвест». Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк, Промсвязьбанк и другие банки подготовили новые выгодные предложения по ипотечному кредитованию на покупку квартир. Не выходя из офиса можно будет сразу подать заявку на ипотеку, дождаться одобрения банка и оформить сделку.

Специалисты «ЮгСтройИнвест» помогут подобрать квартиру со скидкой, удачной планировкой и лучшим видом из окна. Будущие дольщики смогут сэкономить не только деньги, но и время.

В пресс-службе застройщика рассказали, что всех, кто купит или забронирует квартиру уже в эту субботу, ждут ценные подарки от застройщика, которые точно пригодятся дольщикам на новоселье.

Акция «Ипотечная суббота» состоится 24 сентября с 10:00 до 18:00 в офисе продаж группы компаний «ЮгСтройИнвест» на улице Конгрессная, 31.

Акции Банки ВТБ ГК «ЮгСтройИнвест» Жилье Ипотека Кредитование Сбербанк Строительство Торговля

Новости

В Минобороны РФ разъяснили, кто не попадет под мобилизацию. Рассказываем, что такое бронь
В Краснодарском крае завели уголовное дело на подрядчика, который украл 11 млн рублей
На границе России с Грузией уже несколько дней огромная пробка. Очевидцы пишут, что проезжают контрольный пункт за 20 часов
Ростехнадзор нашёл 13 нарушений при строительстве Западного обхода Краснодара
На Кубани откроют 22 участка для голосования на референдумах ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей
В Краснодаре представят новый спектакль — «Война и мир»

Лента новостей

Реклама на сайте