«Ростелеком» официально подтвердил российское происхождение ключевых цифровых платформ

Видеосервис Wink, цифровые платформы для управления многоквартирными домами «Ростелеком. Ключ» и квартирами «Умный дом» в 2022 году включены в реестр отечественного программного обеспечения (ПО), который ведет Минцифры России. Все три платформы с нуля созданы командами внутренних ИТ-разработчиков группы компаний «Ростелеком».

Независимая экспертиза, которая предшествует включению ПО в реестр, проверяет его соответствие системе критериев и подтверждает, что интеллектуальная собственность принадлежит российской компании. В текущих условиях это также говорит о том, что сервисы защищены от санкционных рисков. Созданное программное обеспечение, дата-центры и другая цифровая инфраструктура для оказания услуг расположены в России, управляются только самой компанией и на их работу не могут повлиять зарубежные вендоры.

«Все наши цифровые сервисы для населения уверенно входят в число лидеров в своих сегментах российского рынка. Успехи наших платформ говорят о том, что компания способна самостоятельно делать крутые и востребованные клиентами цифровые сервисы. Включение Wink, «Умного дома» и «Ключа» в реестр отечественного ПО свидетельствует о том, что ОТТ-платформы «Ростелекома» используют исключительно российские ИТ-разработки и могут управляться только нашей компанией. Это дает потребителям уверенность, что привычные сервисы будут работать вне зависимости от внешних факторов. Наши платформы делают жизнь людей комфортнее и безопаснее, что уже оценили миллионы наших клиентов по всей стране», — отметила вице-президент по цифровым продуктам массового сегмента «Ростелекома» Диана Самошкина.

По словам старшего вице-президента по информационным технологиям «Ростелекома» Кирилла Меньшова, компания подтвердила статус самого крупного ИТ-разработчика среди отечественных операторов связи — ни у кого больше нет одновременно такого количества высокоуровневых цифровых платформ, созданных с нуля собственными силами.

«Благодаря опыту разработки высоконагруженных систем, мы уверены, что наши платформы обеспечат надежное и качественное оказание услуг миллионам семей. Компания последовательно развивает и наращивает компетенции по внутренней разработке ИТ-решений для всех сегментов бизнеса. Мы нацелены и дальше выполнять стратегическую задачу — создавать конкурентоспособное отечественное ПО, выступая драйвером цифрового развития отрасли», — добавил Меньшов.

Мультимедийная платформа Wink объединяет преимущества интерактивного телевидения и онлайн-кинотеатра и дает возможность смотреть контент на любом устройстве. Кино, сериалы, концерты, познавательный и блогерский контент доступны на экране телевизора (с помощью собственной ТВ-приставки, приложений в Smart TV, Apple TV и Android TV), смартфона или планшета (с помощью мобильных приложений для Android и iOS), ноутбука и компьютера (на портале wink.ru).

«Умный дом» от «Ростелекома» — это интегрированный цифровой сервис, который включает облачное видеонаблюдение, датчики безопасности и устройства для дистанционного управления домашним хозяйством.

«Ростелеком. Ключ» объединяет на одной платформе комплекс цифровых решений для обеспечения безопасности и управления многоквартирными домами в интересах застройщиков, управляющих компаний и владельцев жилья.